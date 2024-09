Un statut socioéconomique inférieur est associé à un risque plus élevé de décès par maladie coronarienne en raison de comportements malsains

Les chercheurs rapportent que les facteurs de risque comportementaux tels que le tabagisme et l’inactivité physique peuvent expliquer la majorité des inégalités de risque de cardiopathie ischémique entre les personnes de différents statuts socioéconomiques (définis par le niveau d’éducation). Chez les hommes, les comportements liés au tabagisme et à l’inactivité physique combinés expliquent plus de la moitié (56 %) des inégalités observées en matière de mortalité par cardiopathie. Les autres facteurs clés sont la consommation d’alcool et l’IMC. Crédit : Anne-Lise Paris, (www.in-graphidi.com), PLOS, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Un statut socioéconomique inférieur est associé à des taux de mortalité par maladie coronarienne plus élevés que ceux d’un statut socioéconomique plus élevé, et plus de la moitié des disparités peuvent s’expliquer par quatre comportements malsains. Le Dr Yachen Zhu de l’Alcohol Research Group, aux États-Unis, et le Dr Charlotte Probst du Center for Addiction and Mental Health, au Canada, rapportent ces résultats dans une nouvelle étude publiée le 17 septembre dans la revue en libre accès Médecine PLOS.

La maladie coronarienne, également connue sous le nom de maladie coronarienne ou maladie cardiaque ischémique, survient lorsque les artères alimentant le cœur ne peuvent pas fournir suffisamment de sang riche en oxygène en raison de l’accumulation de plaque, et constitue une cause majeure de décès aux États-Unis. La maladie présente un risque plus élevé pour les personnes ayant un statut socio-économique inférieur, mais des études antérieures ont rapporté des résultats contradictoires quant à savoir si certains comportements malsains, comme le tabagisme, sont principalement responsables des disparités observées dans les décès dus à la maladie.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé les données de 524 035 personnes âgées de 25 ans et plus dont les statuts de mortalité ont été enregistrés dans l’Index national des décès et qui ont répondu à l’Enquête nationale sur la santé (National Health Interview Survey) sur la démographie et les comportements en matière de santé.

L’équipe a utilisé le niveau d’éducation comme principal indicateur du statut socioéconomique et a étudié quatre facteurs de risque comportementaux : le tabagisme, la consommation d’alcool, l’inactivité physique et l’IMC. Ensemble, ces quatre facteurs expliquent 74 % des différences de risque de mortalité par maladie coronarienne chez les hommes appartenant à différents niveaux socioéconomiques et 61 % chez les femmes.

Les chercheurs concluent que leurs résultats soulignent la nécessité de politiques et d’interventions de santé publique efficaces qui s’attaquent à chacun de ces comportements – à la fois séparément et ensemble – car les comportements malsains se concentrent souvent parmi les individus issus de milieux socioéconomiques défavorisés. Ils exhortent les campagnes de santé publique à sensibiliser à la santé cardiaque en diffusant des messages et des efforts de sensibilisation adaptés aux publics masculin et féminin.

Les auteurs ajoutent : « Ces efforts sont essentiels pour réduire les disparités socio-économiques dans les décès dus aux maladies coronariennes aux États-Unis. »

