Un statu quo dans un climat tendu

Réunissant 154 galeries de premier plan de 34 pays et territoires au Grand Palais Éphémère, la Paris Art Week a transformé la capitale en une vitrine mondiale de la créativité, mais pas de la prise de conscience, car toute focalisation sur Gaza a mal tourné.

Incontestablement l’un des événements artistiques les plus importants en Europe cette année, la Paris Art Week, s’est déroulée du 16 au 22 octobre. Compte tenu du climat international, on s’attendait à ce que les expositions et les foires d’art mettent l’accent sur la situation à Gaza, mais cela n’a pas été le cas.

Il y a cependant une exception : le programme de l’Institut du monde arabe. Ce que la Palestine apporte au Monde — Ce que la Palestine apporte au monde — jusqu’au 19 novembre, qui, bien que mal organisé, a tout de même été l’occasion d’une réflexion à travers l’art.

Le point d’ancrage de la Paris Art Week était la grande foire Paris + par Art Basel qui a remplacé la FIAC.

Réunissant 154 galeries de premier plan de 34 pays et territoires au Grand Palais Éphémère du 20 au 22 octobre 2023, la foire était accompagnée de foires plus petites mais significatives comme Asia Now, la foire AKAA et Design Miami.

Bien qu’elles aient organisé des sections et des conférences, aucune de ces foires n’a mis un accent spécifique sur ce qui se passe actuellement en Palestine.

Arriver à Paris en soi donnait déjà le ton du déroulement de la semaine. L’assistant de vol annonce que l’avion a entamé la descente et atterrira dans 13 minutes à Paris Beauvais. Après 30 minutes, nous avons reçu une annonce différente.

Paris Beauvais avait été évacué en raison d’un alerte à la bombe, et le pilote attendait l’autorisation d’atterrir dans un autre aéroport de la campagne française.

Nous l’avons fait et le petit aéroport non civil était vide. Puis deux heures de bus, une heure de train, une ligne de métro, et cinq heures plus tard nous avons enfin posé notre valise dans la chambre d’hôtel.

Ce jour-là, six autres aéroports ont été fermés en France et en Belgique, et les jours suivants, ils ont été évacués à plusieurs reprises, ainsi que celui de Versailles et de la Persienne.

L’état d’alerte maximale a été mis en place par le gouvernement français, et d’une exposition à l’autre, la police était partout et la tension était palpable.

Il faut souligner que parmi les pays d’Europe, la France est peut-être celui où la situation en Palestine – et ce qui se passe au Moyen-Orient en général – a l’une des répercussions les plus fortes.

Une grande partie de la population arabe peut influencer les décisions politiques, et après l’attentat terroriste de 2015 en France, la menace de radicalisation et de terrorisme est toujours présente dans la conscience publique.

Ces craintes se sont concrétisées quelques jours seulement avant la Semaine de l’Art lorsqu’un un enseignant a été tué dans une attaque au couteau dans une école du nord de la France.

La frayeur a touché certains collectionneurs et amateurs d’art, qui se sont abstenus de visiter Paris.

Mais la paranoïa s’arrête à la porte du Grand Palais Éphémère et des galeries d’art de la ville. Le monde de l’art semblait déterminé à représenter un espace sûr, dénué de toute tension.

À cet égard, il n’a pas non plus adopté de position pro-palestinienne ou pro-israélienne, contrairement à d’autres grands événements qui se déroulaient en Europe au même moment, comme la foire du livre de Francfort ou Lucca Comics en Italie.

Un spectacle sur ce que la Palestine apporte au monde

La seule institution qui a présenté un spectacle en résonance avec la situation actuelle en Palestine est l’Institut du Monde Arabe, avec le spectacle susmentionné. Ce que la Palestine apporte au monde (Ce que la Palestine apporte au monde)

Cette mesure a été ouverte bien avant la situation actuelle, mais a depuis été étendue. D’après le titre, cela semblait être une visite incontournable pour tous ceux qui affluaient dans la capitale pour la semaine de l’art.

Cependant, l’exposition elle-même a été assez décevante et n’a pas du tout tenu son titre. Il y avait de superbes œuvres réalisées par certains des meilleurs Palestiniens travaillant aujourd’hui, mais elles étaient un peu perdues dans une conservation déroutante.

L’exposition s’est ouverte sur une première section présentant le projet du premier musée pour la Palestine, baptisé projet du Musée Sahab.

Il semblait ignorer qu’un musée pour la Palestine existe déjà à Birzeit. Une grande partie des œuvres du musée Sahab n’étaient pas réalisées par des artistes palestiniens et n’avaient souvent même pas la Palestine comme thème.

Il contredisait le titre dans le sens où il montrait davantage ce que le monde voulait apporter à la Palestine, plutôt que la contribution artistique des Palestiniens au monde de l’art. La collection a été conservée pendant des années à l’Institut du Monde Arabe et devait être amenée à Gaza.

La deuxième partie de l’exposition était meilleure que la première, car la plupart des œuvres étaient finalement liées ou inspirées par le poème de Mahmoud Darwich, Éloge de l’ombre haute (Éloge de l’Ombre Haute) qu’il déclama devant le parlement palestinien en exil à Alger, en février 1983.

La dernière section, présentant principalement des photos, présentait de grandes œuvres contemporaines d’artistes palestiniens comme Safaa Khatib, Hazem Harb, Steve Sabella, Taysir Batniji, et des photojournalismes saisissants d’Eman Mohammed, Maen Hamman et d’autres, ainsi que des images orientalistes de la fin de l’année. les années 1800-début 1900.

Chaque pièce de cette section était extrêmement puissante en soi, mais malheureusement les œuvres étaient un peu perdues dans la superposition de trop de thèmes.

Il faut dire que Ce que la Palestine apporte au monde a été très fréquenté. Mais c’est précisément pour cette raison qu’une sélection aussi médiocre semble être une occasion manquée d’informer le public sur la richesse de l’art palestinien afin de changer la perception française de la Palestine à un moment où elle est le plus nécessaire.

Enfin, une autre exposition à l’Institut, complémentaire à la principale, était une intéressante collection de documents concernant deux valises spéciales de l’écrivain français Jean Genet.

L’histoire raconte que 15 jours avant sa mort, en avril 1986, Jean Genet aurait remis à son avocat Roland Dumas deux valises de manuscrits contenant ses écrits sur sa rencontre avec le peuple palestinien.

La valise de manuscrits de Jean Genet

La lutte palestinienne devint plus tard une préoccupation majeure pour Genet et le sujet central de son livre testamentaire. Un captif amoureux.

Elle a également donné lieu à un témoignage puissant sur les massacres dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila, publié dans la Revue des études palestiniennes.

Présence du Moyen-Orient aux foires d’art parisiennes

Dans les foires d’art, la présence d’artistes du Moyen-Orient a légèrement diminué par rapport aux dernières années. C’est peut-être parce qu’en septembre avait eu lieu Menart, une autre foire d’art qui a attiré la majorité des galeries de la région Mena.

Cependant, à Paris +, en termes d’attention au Moyen-Orient, il y a eu une exception très pertinente. Il s’agit de la galerie Marfa’ de Beyrouth, qui présentait un travail photographique très intéressant de l’artiste libanais Mohamad Abdouni.

Son projet actuel situe les tendances les plus significatives de l’art actuel : les identités queer, l’IA et les archives. Son travail fait partie de la série Traitez-moi comme votre mère : histoires trans* du passé oublié de Beyrouthqui s’appuie sur des documents de l’Arab Image Foundation, se concentrant sur les communautés queer du Moyen-Orient au cours des quatre dernières décennies.

Dans sa dernière série exposée à la foire Archives étendues, l’artiste fabrique de fausses archives, grâce à l’IA. Il l’a fait en mélangeant du matériel composé de photographies personnelles, de transcriptions de leurs histoires orales, d’images de l’Arab Image Foundation et du travail photographique passé de l’artiste pour créer une extension fabriquée aux archives réelles existantes d’une communauté queer du Moyen-Orient.

L’œuvre qui en résulte finit par soulever des questions sur les faux récits et sur l’authenticité des archives.

L’œuvre a reçu le Prix Lafayette Anticipations, ce qui représente une reconnaissance de l’importance des récits arabes, au-delà des stéréotypes, dans le monde de l’art français et européen.

La plus petite foire d’art asiatique, AsiaNow, a présenté plusieurs artistes et galeries du Moyen-Orient, parmi lesquels des galeries d’Iran et des Émirats arabes unis, comme la galerie Ayyam de Dubaï, la galerie Ab-Anbar et la galerie Etemad de Téhéran.

Le travail de Monira Al Qadiri à la foire AsiaNow

Bien entendu, des artistes du Moyen-Orient étaient présents sur plusieurs stands. Très pertinentes sont Monira Al Qadiri à la galerie Konig, présentant une série de sculptures tournantes appelées Orbitalet l’artiste afghan Kubra Khademi.

Artiste multidisciplinaire et féministe, Khademi a montré des tirages sur soie représentant des femmes individuelles donnant naissance à des animaux : accroupies, allongées ou debout, elles mettent ici au monde une chèvre et une poule.

Faisant un parallèle avec le traitement des femmes et des animaux domestiques en Afghanistan, elle souligne la dégradation des femmes en tant que machines à naître et l’accent mis sur la fertilité comme seul élément pertinent dans la société afghane.

Un monde de l’art apolitique

Pour tirer les conclusions de la semaine de l’art, on peut constater que Paris ne perd pas sa centralité dans le monde de l’art, mais gagne plutôt en popularité, même par rapport à d’autres capitales de l’art comme Londres, qui a eu sa semaine de l’art début octobre.

Paris reste également l’épicentre du monde arabe en Europe, et c’est pourquoi il est un peu décevant de voir que le monde de l’art préfère largement rester dans sa propre bulle.

Ça n’a pas toujours été le cas; L’année dernière, le monde de l’art parisien s’est montré très bruyant lorsqu’il a été question des vexations des femmes en Iran et en Afghanistan.

C’était peut-être un thème sur lequel il était plus facile de s’entendre pour le monde occidental, alors que la situation actuelle en Palestine crée beaucoup plus de polarisation – et ce type de polarisation n’aide certainement pas à vendre des œuvres d’art.

S’il y a sans aucun doute du bien à pouvoir détourner le regard des horreurs pour trouver du réconfort dans une certaine beauté, ne serait-ce que pour un instant, en même temps, il faut aussi tenir compte de la nature fondamentalement apolitique du marché de l’art.

Et aujourd’hui, c’est le marché de l’art qui dirige le monde de l’art. Le spectacle…