Un stand de thé à Calcutta vend la tasse de chai la plus chère de l’Inde à Rs 1000

Le thé est une boisson de base chez les Indiens et dans un pays où les pauses chai sont plus une tradition, il est entendu qu’il existe également de nombreux vendeurs de thé. Cependant, un vendeur de thé à Calcutta a pris les choses d’un cran et vend la boisson à Rs 1000.

Un stand de thé à Mukundapur à Kolkata, appelé Nijash, vend différentes variétés de thé allant de 12 à 1000 roupies pour une tasse. La boutique appartient à Partha Pratim Ganguly où il sert une centaine de variétés de thé.

Selon un rapport de Le temps de l’Inde, le thé le plus cher au prix de Rs 1000 est le thé Bo-Lei qui coûte Rs 3 lakh par kilogramme. Bo-Lei, également connu sous le nom de thé Pu-Erh ou Puer, Po Lei, thé Bolay et Thé noir est un thé fabriqué en Chine. Le thé Bo-Lei est fabriqué à partir de thé Camellia Sinensis qui est la même plante qui est utilisée pour faire du thé vert et noir. Le Bo-Lei, cependant, est fermenté et oxydé, ce qui donne au thé une saveur profonde et terreuse unique. En raison de la fermentation du Bolay, il donne même au thé une durée de conservation incroyable et permet au thé de bien vieillir. Outre Bolay, d’autres variétés de thé vendues dans la boutique comprennent le thé Blue Tisane, le thé Teesta Valley, le thé blanc à l’aiguille d’argent, le thé à la lavande, le thé à l’hibiscus, le thé au vin, le thé au gingembre Tulsi, le thé Makaibari, le thé Rooibos et le thé Okayti.

L’histoire de Partha elle-même est une source d’inspiration pour ceux qui veulent poursuivre leur passion. Partha Pratim Ganguly, avait auparavant l’intention de travailler à plein temps, mais il a ensuite quitté son emploi pour démarrer sa propre entreprise d’un stand de thé régulier mais avec un avantage. Il a démarré son entreprise en 2014 et est rapidement devenu un succès parmi les consommateurs de chai de Kolkata.

Le Temps de l’Inde mentionne que Partha n’est pas seulement douée pour vendre du thé, mais qu’elle connaît également les propriétés de chaque variante de thé.