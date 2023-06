Un stagiaire de l’armée de 18 ans au Japon tire mortellement sur 2 camarades soldats au champ de tir

Un stagiaire de l’armée de 18 ans a abattu mercredi trois camarades soldats sur un champ de tir sur une base de l’armée japonaise, tuant deux d’entre eux, ont indiqué des responsables.

Le suspect a été arrêté pour suspicion de tentative de meurtre sur les lieux de la préfecture de Gifu, dans le centre du Japon, a indiqué la police.

Le suspect a tiré avec un fusil sur les soldats lors d’un exercice de tir au champ de tir de Hino Kihon, a indiqué la police.

La Ground Self Defense Force, l’armée japonaise, a confirmé que deux des blessés avaient été déclarés morts par la suite dans un hôpital.

Le chef d’état-major de l’armée, le général Yasunori Morishita, a déclaré que le suspect avait rejoint l’armée en avril et que les trois soldats participaient à son exercice de tir en tant qu’instructeurs.

« Une organisation qui manipule des armes ne devrait jamais permettre qu’un incident comme celui-ci se produise », a déclaré Morishita lors d’une conférence de presse. « En tant que chef de l’armée, je prends cela très au sérieux. »

Morishita a déclaré qu’il avait ordonné une suspension temporaire des exercices impliquant des tirs et des explosifs à travers le pays pendant que l’armée enquête et prépare des mesures de sécurité pour éviter que cela ne se reproduise.

Un certain nombre d’autres personnes auraient participé à l’entraînement au moment de la fusillade, mais les détails font toujours l’objet d’une enquête, a déclaré un responsable de l’armée sous couvert d’anonymat, citant le protocole.

Le Japon est connu pour sa sécurité, avec des lois strictes sur le contrôle des armes à feu, mais des violences très médiatisées se sont produites ces dernières années, notamment des fusillades et des coups de couteau aléatoires dans le métro et des incendies criminels, et les armes et explosifs artisanaux suscitent une inquiétude croissante.

Le Premier ministre Fumio Kishida a failli être touché par une bombe artisanale lancée par une personne sur un lieu de campagne électorale en avril.

L’ancien Premier ministre Shinzo Abe a été assassiné en juillet 2022 par un assaillant utilisant une arme à feu artisanale.

Le mois dernier, un homme a été arrêté après avoir prétendument abattu deux policiers après avoir tué deux femmes avec un couteau dans la préfecture de Nagano.