Un stagiaire de la NASA moqué pour avoir posé avec des dieux hindous reçoit une vague de soutien des Indiens

Ce qui a commencé comme une tentative de la NASA de présenter la diversité a pris une tournure amère après qu’un stagiaire a été moqué pour avoir des idoles hindoues sur une photo. La principale agence spatiale américaine, la NASA, avait rappelé que le dernier jour des candidatures d’automne pour ses stages était le 10 juillet. Les stages et bourses de la NASA tirent parti des missions et programmes uniques de la NASA pour améliorer et augmenter la capacité, la diversité et la taille de la science future du pays. , la main-d’œuvre en technologie, ingénierie et mathématiques (STEM). Les stages sont disponibles du secondaire au niveau universitaire. Les stages offrent aux étudiants la possibilité de participer à des recherches ou à d’autres apprentissages expérientiels, sous la direction d’un mentor de la NASA.

Le message sur Twitter montrait des photos de quatre stagiaires divers et était simplement sous-titré : « Aujourd’hui, c’est le jour : les candidatures pour les stages d’automne de la NASA sont dues ! »

L’une des photos a cependant attiré plus d’attention – celle d’une fille indo-américaine qui avait des idoles à côté de son ordinateur portable.

La photo la montrait assise avec son ordinateur portable sur une table avec des idoles de la déesse Lakshmi, Saraswati et d’autres idoles hindoues. Certaines personnes cependant se sont moquées d’elle pour avoir assimilé la science à la religion.

Alors que certaines personnes se moquaient d’elle, elle a également reçu une vague de soutien de l’Inde.

C’est génial de voir que la déesse Saraswati les a bénis avec la connaissance. J’ai hâte de voir leur avenir radieux 🙏🙌 — Abhi et Niyu (@abhiandniyu) 11 juillet 2021

Quel bel ensemble de photos. Plus de pouvoir à chacun d’entre eux et un grand bravo à la belle femme hindoue pour avoir fièrement représenté sa culture 🌺— Rashmi Samant 🌺 (@RashmiDVS) 11 juillet 2021

La NASA a également un projet de stage international. ‘I2’ cherche à mieux préparer tous les étudiants à travailler dans un environnement global et sur des missions internationales multiculturelles. La NASA et la nation bénéficient d’un cadre de futurs scientifiques, ingénieurs et autres professionnels qui se familiarisent et ont de l’expérience dans des environnements multinationaux. Les stages sont organisés en trois sessions au cours de l’année civile (printemps, été et automne). Actuellement, la liste des pays n’inclut pas l’Inde.

