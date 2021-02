Un squelette datant de 4,4 millions d’années donne un nouvel aperçu de l’évolution des locomotives humaines

La théorie de l’évolution humaine postule que les ancêtres des homo sapiens modernes étaient des singes anciens. L’affirmation de cette théorie est la dernière recherche qui a étudié un squelette bien conservé d’il y a quatre millions d’années. Des scientifiques de l’Université Texas A&M ont publié leur article dans le Progrès scientifiques parle de ce que suggèrent leurs découvertes.

L’équipe de quatre scientifiques – Thomas C. Prang, Kristen Ramirez, Mark Grabowski et Scott A. Williams a étudié les restes squelettiques d’Ardipithecus ramidus, également connu sous le nom d’Ardi, qui remontent à 4,4 millions d’années. L’ancien squelette a été trouvé en Éthiopie et l’une de ses mains était exceptionnellement bien conservée, ce qui a finalement servi de base aux résultats de la recherche.

En comparant la forme de la main d’Ardi à plusieurs autres spécimens de main d’humains, de singes et de singes récents mesurés à partir d’os dans des collections de musées du monde entier, les chercheurs ont comparé le type d’actions locomotrices utilisées par les premiers hominidés ou parents humains fossiles. .

Parler à Texas A&M aujourd’hui, professeur adjoint d’anthropologie et auteur principal de l’article, Thomas Prang a déclaré que la forme de l’os donne des indices sur certains types d’adaptation aux habitudes ou aux modes de vie. En établissant des liens entre la forme des os et le comportement des formes vivantes, les scientifiques pourraient faire des inférences sur le comportement d’espèces éteintes, comme Ardi, qui ne peuvent être observées directement.

Thomas a ajouté que leur étude avait également trouvé des preuves d’un grand saut évolutif entre le type de main représenté par Ardi et toutes les mains d’hominidés plus tardives, y compris celle d’un célèbre squelette bien conservé vieux de 3,2 millions d’années trouvé dans la même zone dans le Années 1970.

Thomas a déclaré que ce « saut évolutif » s’est produit à un moment crucial où les hominidés s’adaptaient à une forme plus humaine de marche debout, et les premières preuves de la fabrication d’outils en pierre et de l’utilisation d’outils en pierre, telles que des fossiles d’animaux, ont également été découverts à partir de cette époque. L’étude est en accord avec l’idée classique proposée pour la première fois par Charles Darwin en 1871 selon laquelle l’utilisation des mains et des membres supérieurs pour la manipulation est apparue chez les premiers parents humains en relation avec la marche debout, dit Thomas.

Les scientifiques pensent que l’évolution des mains et des pieds humains s’est probablement produite de manière corrélée. En étudiant l’ancien squelette, les chercheurs pensent qu’il pourrait conserver des caractéristiques squelettiques qui étaient présentes dans le dernier ancêtre commun des humains et des chimpanzés et si tel est le cas, alors il pourrait fournir aux chercheurs un excellent aperçu de la localisation de l’origine de la lignée humaine, en en plus de marcher debout, dans une meilleure lumière.

Les résultats de cette étude publiée mardi fournissent des indices sur la façon dont les premiers humains ont commencé à marcher debout et à faire des mouvements similaires que tous les humains exécutent aujourd’hui.