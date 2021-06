Un spectateur du Tour de France à l’origine de l’accident de masse arrêté

Le spectateur qui a provoqué une chute massive de coureurs le jour de l’ouverture du Tour de France a été interpellé, a indiqué mercredi une source proche de l’enquête.

« La femme a été formellement identifiée et elle a été placée en garde à vue il y a quelques minutes », a déclaré la source à l’AFP après que le procureur de la République de la ville de Brest en Bretagne, Camille Miansoni, a déclaré « un suspect est en garde à vue ».

Samedi, une femme brandissant une pancarte en carton sur le bord de la route entre Brest et Landerneau a fait chuter le coureur allemand Tony Martin, qui à son tour a fait tomber des dizaines de coureurs derrière lui.

L’accident a retardé la course pendant cinq minutes tandis que les vélos et les corps étaient démêlés.

L’incident et une série d’accidents sur les deuxième et troisième étapes de la course ont provoqué la colère des équipes et ont conduit l’ensemble du peloton à manifester symboliquement, s’arrêtant brièvement à un point prédéterminé, au début de la quatrième étape de mardi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici