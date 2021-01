Un certain nombre de mesures sont en place depuis le début du jeudi 7 janvier et le resteront jusqu’à la fin du lundi 11 janvier 2021 ou le jour de la fin du test de cricket du Nouvel An.

Toute personne qui assiste aux matches doit porter des masques faciaux en tout temps, à moins qu’elle ne soit:

– manger ou boire

– demandé de retirer votre masque facial pour confirmer votre identité

– en situation d’urgence

– recevoir un traitement médical

– communiquer avec une autre personne sourde ou malentendante

Vous ne devez pas entrer au Sydney Cricket Ground dans le but d’assister à une partie du test de cricket du Nouvel An en tant que spectateur si:

– Vous vivez dans une zone touchée

– Vous avez passé la nuit ou travaillé dans une zone touchée à tout moment à compter du 24 décembre 2020

– Vous avez, à tout moment au cours des 14 jours précédents, été dans un lieu de localisation de cas COVID-19 évalué par NSW Health en tant que contact étroit ou contact occasionnel d’un cas connu

– Vous avez, à tout moment au cours des 14 derniers jours, été sur un site d’exposition publique à Victoria

– Vous étiez au Melbourne Cricket Ground assis dans The Great Southern Stand, Zone 5 le 27 décembre 2020.

Zones affectées:

Auburn Belmore

Berala Birrong

Lidcombe Potts Hill

Regents Park Rookwood

Wentworthville