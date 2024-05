Un spectateur apathique regarde un homme se faire voler sous la pointe d’un couteau lors de la reprise du spectacle du dimanche

Lire du contenu vidéo





Un homme dit qu’il s’est fait voler sous la menace d’un couteau après un concert de Taking Back Sunday la semaine dernière – et il a tout filmé… avec un mec juste là et qui regarde tout.

Le nom de la victime présumée est Brandon — un spécialiste du son pour les groupes en tournée dans tout le pays — et il a partagé cette semaine des images de surveillance qui semblaient capturer le crime à la suite d’un concert où il travaillait à Dallas… où TBS jouait, avec la première partie de Citizen.

Le clip a été tiré d’images de surveillance – le montrant en train de se bagarrer avec un autre homme près des bus touristiques… alors qu’un autre mec est assis à proximité, s’occupant de ses propres affaires – buvant même ce qui semble être une bière, malgré le fait il y a du chahut à portée de voix.





Vous pouvez voir quelqu’un accoster Brandon alors qu’il est assis sur une marche de l’un des bus – et on dirait qu’ils se battent brièvement avant qu’il ne soit emmené … encore une fois, il prétend que tout cela était sous la menace d’un couteau et contre sa volonté. . Brandon nous dit que son téléphone a été volé pendant toute cette histoire.

Dans les images, Brandon finit par reculer… et même s’il semble s’approcher et parler à l’homme qui était assis à côté et n’a rien fait, il insiste sur le fait qu’ils n’ont même jamais parlé, et il n’a eu aucune explication sur la raison pour laquelle le mec l’a fait. ça ne l’aide pas.

Quant à savoir qui était l’autre mec qui n’a pas donné un coup de main… Brandon nous dit qu’il n’en est pas tout à fait sûr, mais il soupçonne qu’il était membre de l’équipe d’un des groupes, car il avait une lanière avec ce qui semblait être un membre de l’équipage d’un des groupes. un identifiant ou un laissez-passer pour les coulisses.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Il nous raconte qu’il a tenté d’obtenir la plaque d’immatriculation de l’agresseur, mais que le coupable s’est enfui avant de pouvoir l’attraper. Il ne pensait pas non plus que cela valait la peine de déposer un rapport de police sur l’incident… donc non, il n’a même pas appelé la police à ce sujet – ne pensant pas que cela valait la peine.

Nous avons contacté TBS et Citizen pour obtenir des commentaires à ce sujet et pour voir si l’homme qui n’a pas fait de squat était réellement avec eux ou non… mais aucune réponse à ce stade.