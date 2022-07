Un spectateur a tué un homme armé 2 minutes après la fusillade du centre commercial Indiana

Le coroner du comté de Johnson a identifié les victimes, qui étaient toutes d’Indianapolis, comme étant Victor Gomez, 30 ans ; et un mari et sa femme, Pedro Pineda, 56 ans, et Rosa Mirian Rivera de Pineda, 37 ans. Deux autres personnes ont été blessées : une femme de 22 ans hospitalisée pour une blessure à la jambe et une fille de 12 ans touchée par une balle. fragment.

Toutes les victimes ont été abattues par M. Sapirman, qui a tiré 24 coups, a déclaré le chef Ison. M. Dicken a tiré 10 coups, tuant le tireur alors qu’il tentait de se retirer dans les toilettes d’un centre commercial où il avait apparemment passé une heure à se préparer à l’attaque.

Le chef a déclaré qu’il n’y avait pas de motif clair pour la fusillade.

Rien n’indiquait que le tireur était violent ou instable, ont déclaré les membres de sa famille à la police, mais il avait récemment reçu un avis d’expulsion et avait démissionné d’un poste d’entrepôt en mai. Le chef Ison a déclaré que le tireur avait déjà rencontré la police locale, notamment pour une bagarre à l’école.