Un spectacle qui vaut le déplacement à Paris

Pablo Picasso (1881-1973), Le lecteur 1953, Musée Berggruen, Berlin Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

Sous le titre « Heinz Berggruen, un marchand et sa collection, Picasso-Klee-Matisse-Giacometti »le Musée de l’Orangerie dans la capitale française vient d’ouvrir une exposition qui comprend une centaine d’œuvres centrales de Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Klee, Henri Matisse, Alberto Giacometti et Paul Cézanne et qui promet d’être l’un des blockbusters de la saison.

Les chefs-d’œuvre d’un groupe des plus importants peintres et sculpteurs du XXe siècle présentés dans l’exposition ont été rassemblés par le galeriste et marchand d’art germano-américain Heinz Berggruen et appartiennent au musée Berggruen de Berlin, actuellement fermé jusqu’en 2025 pour rénovation.

Un collectionneur et ses favoris

Paul Klee (1879-1940), Paysage en Bleu, 1917, Musée Berggruen, Berlin Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

L’exposition explore la relation de ce galeriste atypique avec les artistes, notamment Picasso et Klee, dont les tableaux constituent l’essentiel de l’exposition (plus de 40 Picasso et 20 Klees), et avec le réseau du marché de l’art du Paris d’après-guerre. .

Il est présenté par ordre chronologique des artistes : Cézanne, Matisse, Klee, Picasso, Braque et Giacometti, leurs tableaux célèbres alternant avec d’autres œuvres moins connues, qui célèbrent tous la vision d’un grand connaisseur.

Pablo Picasso (1881-1973), Le Marin, 1938, Musée Berggruen, Berlin Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

Le parcours d’un concessionnaire

Né en 1914 dans une famille juive à Berlin, Berggruen y étudie la littérature et le journalisme, puis en France. Il est contraint de fuir et trouve refuge en Californie à l’aube de la Seconde Guerre mondiale grâce à une bourse d’études à l’Université de Californie à Berkeley. Il travaille ensuite au Musée d’Art Moderne de San Francisco, où il noue ses premiers contacts avec le monde de l’art.

Henry Matisse (1869-1854), Le Cahier Bleu, 1945 Musée Berggruen, Berlin Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

Berggruen est retourné en Europe à la fin de la guerre, d’abord dans son pays natal en tant que journaliste, puis au siège de l’UNESCO à Paris. Il se fraye lentement un chemin vers le marché de l’art en ouvrant une galerie en 1947 où il se spécialise dans les œuvres graphiques d’artistes modernes. Il y rencontre non seulement des artistes pour exposer mais aussi des poètes, des marchands d’art, des historiens, des critiques et des collectionneurs de l’époque.

En 1980, il décide de consacrer ses efforts à rassembler les œuvres de quelques maîtres sélectionnés.

Son meilleur client

Paul Cézanne (1839-1906), Madame Cézanne, 1885, Musée Berggruen, Berlin. Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

« Ma collection a commencé assez modestement, aussi modestement que ma galerie, avant de devenir au fil des années une passion », écrivait Berggruen en 1997. « Plus tard, j’ai senti que ma galerie n’était qu’un prétexte pour agrandir ma collection. Petit à petit, Je suis devenu mon « meilleur client ».

Pablo Picasso (1881-1973) Nature morte devant une fenêtre à Saint-Raphaël 1919, Musée Berggruen, Berlin Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

Paris représente l’étape professionnelle la plus importante de la vie de Berggruen, aujourd’hui considéré comme l’un des plus importants galeristes et collectionneurs d’art allemands du XXe siècle.

Au début des années 1980, Berggruen se retire du commerce d’art mais continue d’enrichir sa collection personnelle. Il fait don de nombreuses œuvres de Klee au Musée National d’Art Moderne de Paris (1972), ainsi qu’au Metropolitan Museum of Art de New York (1984).

Georges Braque (1882-1963), Nature morte au verre et au journal (Le Guéridon) 1913, Musée Berggruen, Berlin Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

En 1996, Berggruen retourne à Berlin et reprend la nationalité allemande. Là, il concentre sa collection sur l’art du XXe siècle et se sépare des chefs-d’œuvre de Georges Seurat, Paul Cézanne et Vincent van Gogh.

L’exposition, qui met en lumière l’ensemble de la carrière de Picasso et de Klee, avec notamment les remarquables découpages de Matisse et les maigres sculptures de Giacommeti, a été offerte à l’État allemand en 2000, quelques années avant la mort du collectionneur.

Alberto Giacometti (1901-1966) Lustre 1949 –1950 Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

La collection est en tournée depuis le début des travaux de rénovation en 2022 au musée Berggruen. C’est la première fois à Paris à une telle échelle.

L’exposition à Paris fermera ses portes le 27 janvier 2025.

Paul Klee (1879 -1940), Les rares paroles d’un homme économe, 1924, Musée Berggrue, Berlin. Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

Heinz Berggruen devant sa galerie à Paris, 1971. Un marchand et sa collection Picasso, Klee, Matisse, Giacometti – Musée de l’Orangerie

