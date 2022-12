Un spectacle parodique “Titanic” qui attire les fans de près, de loin, où qu’ils soient

La foule de 270 personnes à guichets fermés, qui arboraient des robes moulantes à paillettes vertes, des vestes en cuir noires et des lunettes rose vif, s’était réunie pour une performance spéciale commémorant le 25e anniversaire du film à succès de 1997, sur des succès du catalogue de Dion. Depuis son ouverture au sous-sol de 150 places d’Asylum NYC à Chelsea en juin, grâce au bouche à oreille et à un suivi passionné des médias sociaux, le spectacle a toujours été complet.

“C’est moi, Céline Dion”, a déclaré Marla Mindelle, l’une des scénaristes et vedettes de la parodie musicale “Titanic”, “Titanique”, en jetant de côté une cape de sac poubelle noire pour révéler une robe dorée scintillante – un clin d’œil à la sorcière. entrée de “Into the Woods” – et se frayant un chemin jusqu’à la scène sous un raz-de-marée d’applaudissements.

Un mardi soir récent au Daryl Roth Theatre à Union Square, les températures à l’extérieur ont oscillé au milieu des années 30, mais à l’intérieur, quelques centaines de trentenaires en chapeaux de marin sirotaient des cocktails “Iceberg” et groovaient au “Juice” de Lizzo. Un cœur de guirlandes argentées et bleues scintillantes était suspendu au-dessus de la scène comme une boule disco.

“Le film et Céline sont toujours dans l’air du temps”, a déclaré Constantine Rousouli, qui joue le rôle principal masculin romantique de “Titanique”, Jack, et a créé le spectacle avec Mindelle et Tye Blue, qui réalise également.

Le spectacle a a gagné des éloges pour son ton campy, ses moments improvisés et sa distribution énergique, et a cultivé une armée de fans de “TiStaniques”, dont certains ont vu le spectacle de 100 minutes plus d’une douzaine de fois.

“Il est rempli de tant de joie et de cœur et de plaisir stupide”, a déclaré Ryan Bloomquist, 30 ans, qui travaille dans le marketing de Broadway et a vu le spectacle cinq fois.

Partiellement improvisé et mieux apprécié avec un verre à la main, “Titanique”, qui raconte l’histoire de “Titanic” du point de vue de Dion et à travers sa musique, a commencé sa vie comme on pouvait s’y attendre : lors d’une discussion ivre entre Mindelle, 38 ans, (Broadway’s ” Sister Act » et « Cendrillon de Rodgers & Hammerstein ») et Rousouli (« Wicked », « Hairspray »), 34 ans, dans un bar de Los Angeles en 2016.

Rousouli et Mindelle, un autre fan de “Titanic”, étaient devenus amis en faisant des dîners-théâtres et des comédies musicales parodiques pop à Los Angeles. Et maintenant, Rousouli a eu une idée : et s’ils faisaient une comédie musicale parodique “Titanic” – en utilisant les chansons de Dion – et faisaient de la chanteuse canadienne elle-même un personnage de la série ?