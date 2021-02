Une action en direct Filles Powerpuff pilote est en route pour The CW.

Le réseau a commandé un pilote qui suit les super-héros autrefois de la taille d’une pinte comme trois «vingt-cinq désillusionnés qui ne ressentent pas d’avoir perdu leur enfance dans la lutte contre le crime». Ils doivent décider s’ils se réuniront maintenant que le monde en a plus que jamais besoin.

Le dessin animé original s’est déroulé de 1998 à 2005 sur Cartoon Network, et un redémarrage a eu lieu de 2016 à 2019. Cependant, ce nouveau spectacle sera la première sortie officielle d’action en direct pour Blossom, Bubbles et Buttercup, et bien sûr il provient de producteurs exécutifs Greg Berlanti, Sarah Schechter et David Madden– les EP responsables de tant de vos émissions préférées. Diablo Cody (Junon, le corps de Jennifer) et Heather Regnier (Veronica Mars, iZombie) rédigera et produira le pilote.

La CW a également annoncé qu’elle avait commandé un redémarrage de la série de science-fiction Le 4400 directement en série et avance avec deux autres nouveaux pilotes.