Dimanche, le ciel nocturne du Japon a été une surprise éclatante lorsqu’un météore enflammé est tombé du ciel. L’incident a été capturé avec plusieurs caméras dans toute la zone et montre comment le météore a illuminé le ciel nocturne de la région japonaise de Nagoya.

Une séquence partagée par NHK World News montre comment le météore enflammé frappant d’en haut brûle vivement pendant un bref instant comme un éclair bruyant. Le météore a brusquement brûlé alors qu’il descendait rapidement dans l’atmosphère terrestre dimanche. Les images ont été partagées sur les réseaux sociaux par de nombreux habitants de l’ouest du Japon et ont vu la vue rare, qui a duré quelques secondes.

DailyMail rapporte que, selon les médias locaux, la boule de feu serait une voiture, un météore flamboyant explosant dans l’atmosphère. Bolide est un météore unique qui se transforme en un flash terminal brillant, souvent avec une fragmentation visible.

Selon la télévision publique NHK, ses caméras dans les préfectures centrales d’Aichi, Mie et ailleurs ont capturé l’incident spectaculaire dans le ciel méridional.

Les gens dans une grande partie du Japon ont eu droit à un spectacle de lumière spectaculaire aux premières heures du dimanche, grâce à ce que l’on pense être un météore. pic.twitter.com/r0HfI082SK – Actualités NHK WORLD (@NHKWORLD_News) 30 novembre 2020

Le journal Asahi a rapporté qu’une caméra dans le port de Nagoya a capturé le météore aussi brillant qu’une pleine lune alors qu’il s’approchait de la Terre. Selon certains experts, les petits fragments de la météorite auraient pu atteindre le sol après l’explosion.

Un utilisateur de Twitter a écrit: « Woah, apparemment, il y avait un météore géant qui a provoqué un gros flash lumineux dans le ciel au Japon la nuit dernière. Et je me demande de quel triste et romantique complot d’anime il vient (sic). »

woah apparemment, il y avait un météore géant qui a provoqué un gros flash lumineux dans le ciel au Japon la nuit dernière et je me demande de quel triste et romantique complot anime il s’agit – Lan Cabbaji, ancien collectionneur himbo (@Baalderdash) 30 novembre 2020

Alors un énorme météore au Japon et une chose inconnue qui arrive sur Terre? Les extraterrestres ont vraiment dit baise 2020 hein – em (@dxnedehaann) 1 décembre 2020

Un météore brillant similaire a été repéré dans le ciel de Tokyo en juillet de cette année et ses fragments ont été trouvés dans la préfecture voisine de Chiba.

Les météores sont définis comme des roches et de la glace éjectées par des comètes en orbite autour du soleil. Lorsqu’un météoroïde pénètre dans la haute atmosphère terrestre, il se réchauffe à cause d’une friction intense. La chaleur fait briller les gaz autour du météoroïde et un météore semble brûler.