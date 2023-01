Un spectacle de cabaret solo embrassant la narration queer revient à Opera Kelowna

Opera Kelowna ramènera son spectacle de cabaret solo The Book of My Shames les 17 et 18 février.

Présenté à l’origine sur scène en juillet 2021, le spectacle mettait en vedette Isaiah Bell, dont le récit intensément sincère d’essais personnels a été regardé par des foules presque à guichets fermés pendant trois nuits consécutives.

Créé par Bell et le réalisateur Sean Guist, The Book of My Shames a été créé au Tapestry Opera en 2019 et a été développé avec le soutien d’Opera Kelowna, Pacific Opera Victoria et Intrepid Theatre.

Accompagné d’un orchestre de chambre en direct, le public est invité à se joindre à Bell alors qu’il se lance dans une exploration franche, drôle et inconfortable des dessous maladroits de la vie.

“Ce spectacle raconte une histoire tout à fait fascinante sur le passage de la honte à l’acceptation de soi”, a déclaré la directrice artistique Rosemary Thomson.

“Bien qu’Isaiah Bell partage ce message à travers le récit de son histoire profondément personnelle et émouvante, il nous touche tous avec son message universel.”

Les représentations auront lieu au Mary Irwin Theatre du Rotary Center for the Arts.

Les spectacles commencent à 19 h 30, avec une conférence pré-spectacle de Thomson à 18 h 45. Le spectacle durera environ 100 minutes.

