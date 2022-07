Un spécialiste du diabète OSF dirigera une visite de magasin sur place chez Streator Kroger – Shaw Local

Les membres de la communauté peuvent rejoindre Anne Lauterjung, spécialiste certifiée des soins et de l’éducation au diabète, à 13 h le dimanche 24 juillet, Kroger, 2399 N. Bloomington St., Streator, pour une visite du magasin sur place.

Lauterjung présentera des informations sur la réduction de la consommation de sucre avec un budget tout en parcourant les allées du supermarché lors d’un événement organisé par Live Well Streator. La taille des classes est limitée, vous devez donc vous inscrire en vous rendant sur https://www.osfhealthcare.org/saint-elizabeth/calendar/event/6131/

Avant la visite du magasin sur place, une visite gratuite d’une heure des programmes pour diabétiques sera organisée par Lauterjung à midi le mercredi 20 juillet au OSF Center for Health, 111 Spring St., à Streator.

Le programme est ouvert à tous les patients et membres de la communauté. Les participants peuvent se rassembler au Centre d’éducation communautaire du Centre de santé ou se rencontrer virtuellement via Microsoft Teams. Teams est une plateforme de réunion en ligne que vous pouvez utiliser à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur dans le confort de votre foyer. L’inscription préalable est obligatoire car les places sont limitées. Une invitation et des instructions seront envoyées par courriel à chaque participant. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web de l’OSF St. Elizabeth sous classes et événements ou à https://www.osfhealthcare.org/saint-elizabeth/calendar/event/6130/

Pour plus d’informations sur ces événements, contactez Lauterjung en semaine au 815-433-1010.