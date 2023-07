Un spécialiste des voyages en zone sinistrée conclut une vente de capital-investissement de 40 millions de livres sterling | Actualité économique

Une agence de voyage spécialisée dans le transport de travailleurs humanitaires vers les zones de guerre est sur le point de changer de main dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 40 millions de livres sterling.

Sky News comprend que Diversity Travel, qui a été fondée en 2008, est sur le point d’être vendue à Primary Capital, une société de capital-investissement.

Des sources municipales ont déclaré mardi qu’une transaction pourrait être finalisée d’ici quelques semaines.

Diversity Travel, qui travaille avec des organisations caritatives et d’autres organisations à but non lucratif, a aidé à transporter des travailleurs humanitaires vers Ukraine depuis l’invasion russe, ainsi qu’en Syrie et en Turquie après la tremblement de terre catastrophique en février qui a tué des milliers de personnes.

Il a également travaillé dans des zones de conflit dans des pays allant de l’Afghanistan au Yémen.

Un dirigeant de l’industrie du voyage a déclaré que l’accord imminent faisait partie d’une tendance plus large qui voyait une série d’entreprises de voyages d’affaires mises en vente.

Le groupe TAG, un autre acteur important du marché, a récemment embauché des banquiers chez Rothschild pour superviser un processus de vente.

La vague d’offres reflète un rebond de la demande post-COVID de voyages internationaux, selon les analystes du secteur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:26

Ukraine : Quand la guerre pourrait-elle se terminer ?





Houlihan Lokey aurait géré les négociations de vente au nom de Diversity Travel.

Primary Capital, qui avait précédemment investi dans des sociétés telles que Paperchase et Yo Sushi, a été contacté pour commentaires.