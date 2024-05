Un spécialiste des oreilles montre comment éliminer en toute sécurité le cérumen tenace

Évitez d’utiliser Qtips ® pour nettoyer vos oreilles. Tout ce que vous faites, c’est pousser le cérumen plus loin dans votre conduit auditif. N’oubliez pas que vos oreilles se nettoient toutes seules en poussant le cérumen vers la partie externe de votre conduit auditif lorsque vous mâchez et parlez. L’impaction de cérumen peut provoquer : Une audition étouffée Une pression dans les oreilles Une douleur à l’oreille Des étourdissements Des bourdonnements d’oreilles Une infection Une peau sèche dans l’oreille Des démangeaisons des oreilles Une perforation du tympan De plus, j’ai nettoyé de nombreuses oreilles incluses avec du cérumen pour trouver la tête d’un Qtip ® logée profondément dans le conduit auditif. Ces « corps étrangers » dans l’oreille peuvent poser de nombreux problèmes. Faites-moi savoir dans les commentaires si cela est utile et quelles questions vous vous posez sur le cérumen. #cérumen #éliminationducérumen #drnosebest

♬ son original – Dr Nose Best