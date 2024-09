Un spécialiste des données se consacre également à la chasse aux têtes pour les travailleurs du secteur des jeux vidéo – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Plus de 12 000 personnes ont perdu leur emploi dans le secteur des jeux vidéo cette année. Si vous recherchez des emplois dans ce secteur sur Google, vous verrez le nom d’Amir Satvat apparaître en tête de vos résultats.

Satvat est de facto le recruteur d’emplois dans le secteur des jeux vidéo, un rôle qu’il s’est attribué après avoir vu des collègues partager de tristes nouvelles sur des licenciements. Le jour, Satvat est directeur du développement commercial pour Tencent Games, aidant les développeurs de jeux à obtenir des financements pour leurs projets. La nuit, il automatise les données pour remplir des feuilles de calcul avec plus de 15 000 offres d’emploi dans des entreprises comme Ubisoft Entertainment SA, Electronic Arts Inc. et Microsoft Corp., qui a annoncé jeudi 650 nouvelles suppressions d’emplois dans sa division Xbox.

Grâce à son site Internet personnel, à sa page LinkedIn et à d’autres canaux, Satvat a aidé des milliers de demandeurs d’emploi à se connecter avec des employeurs. Il estime que plus de 100 000 personnes consultent ses offres d’emploi chaque jour et que 2 600 d’entre elles ont trouvé du travail depuis qu’il a commencé ses efforts il y a deux ans. Le fait qu’il ne facture pas les annonces ou les recommandations l’a aidé à se constituer un vaste réseau.

« Mon arme secrète est que je fais tout cela gratuitement », a déclaré Satvat dans une interview.

L’industrie du jeu vidéo traverse une période de repli. Les éditeurs de jeux ferment des studios et licencient des salariés pour faire face au double problème de la hausse des coûts de développement et de la faible croissance des ventes. Les paris coûteux sur de nouveaux grands succès ont échoué, tandis que les fans continuent de jouer aux mêmes vieux favoris. En juin de cette année, les licenciements dans l’industrie avaient dépassé le record de 10 500 suppressions d’emplois de 2023, selon un observateur du secteur.

Jess Hartung a été licenciée en mai, lorsque son employeur, Dawon Entertainment, a fermé ses portes. C’était son deuxième licenciement dans l’industrie et elle n’avait aucune indemnité de départ. Puis, l’une de ses nouvelles relations via le réseau de Satvat a fait apparaître une offre d’emploi pour un poste de chef de produit au sein de la division 2K de Take-Two Interactive Software Inc.

« J’ai fini par recevoir trois offres », a-t-elle déclaré lors d’une interview, et j’ai accepté celle de 2K.

Le secteur des jeux vidéo a toujours souffert du taux de rotation du personnel. Mais en 2022, après les pics de croissance du secteur provoqués par la pandémie, Satvat a réalisé que quelque chose de plus grave se produisait. Juste avant Thanksgiving, plusieurs de ses amis ont reçu des avis de licenciement. Il s’est dit : « C’est inacceptable que des gens qui travaillent si dur soient licenciés avant les vacances. Comment puis-je aider ? »

Satvat et une petite équipe de bénévoles gèrent désormais un centre d’emploi virtuel. Ils gèrent un réseau de coachs, d’examinateurs de CV, d’offres d’emploi et d’autres ressources pour le compte de collègues au chômage. Dans son groupe Discord de 5 600 personnes, des développeurs de jeux au chômage, allant des concepteurs de niveaux et artistes 3D aux écrivains et producteurs, publient leurs CV et leurs portraits. Satvat est en contact régulier avec les responsables du recrutement des sociétés de jeux vidéo et d’autres acteurs bien placés dans l’industrie qui lui fournissent des statistiques ou lui proposent de l’aide.

La recruteuse Christina-Marie Drake a recruté des candidats dans le réseau de Satvat lorsqu’elle travaillait pour Naughty Dog, le studio à l’origine du jeu The Last of Us. Après avoir été elle-même licenciée, Drake a commencé à conseiller d’autres candidats à l’emploi, à retravailler leurs CV et à organiser des simulations d’entretiens. Dans un cas récent, elle a aidé une femme au chômage depuis deux ans à décrocher trois entretiens et finalement un emploi.

« Nous n’aurions peut-être pas pu nous connecter sans le travail d’Amir dans la communauté », a déclaré Drake.

Satvat estime que le dernier trimestre de 2024 sera un tournant pour l’emploi, lorsque le nombre d’embauches commencera à dépasser les licenciements.

Même dans ce cas, il est probable que ce soit une lutte. Chris Deering, ancien cadre de l’industrie du jeu vidéo chez Sony Group Corp., a déclaré dans le podcast My Perfect Console que, même si les travailleurs licenciés ne sont pas contraints de vivre « toute leur vie dans la pauvreté ou la limitation », les développeurs peuvent avoir besoin de « conduire un Uber ou autre, de partir à la recherche d’un endroit bon marché pour vivre et d’aller à la plage pendant un an ».

Satvat sait combien il est difficile de percer dans le monde du jeu vidéo. Il n’y est parvenu qu’à la fin de la trentaine, après avoir travaillé pendant des années dans le secteur des technologies, notamment chez Dell et Amazon.com Inc. Il estime que neuf candidats sur dix qui postulent pour un emploi dans ce secteur ne trouveront pas d’emploi au cours des 12 prochains mois. Pour les personnes ayant moins de trois ans d’expérience, il n’y a que 2 % de chances qu’elles décrochent un emploi au cours de cette période.

« Les chances sont moindres que d’entrer à Juilliard ou à Harvard », a-t-il déclaré.

C’est pourquoi les chercheurs d’emploi sur le marché actuel sont si fans de son site Web. « C’est un phare dans la tempête », a déclaré Laura Dambuleff, dont le contrat de marketing chez Riot Games a pris fin en août. Elle a depuis trouvé du travail.

