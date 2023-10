Un « spécialiste des données » du Yukon compare ses factures d’épicerie pour voir combien il paie de plus cette année

Un Yukonnais qui surveillait le prix des produits alimentaires de base dans son supermarché local a constaté une hausse des prix au cours de la dernière année qui représente plus du double du taux d’inflation.

Brett Elliot, « l’homme des données » autoproclamé, a comparé le prix de 37 produits alimentaires dans un grand supermarché de Whitehorse entre octobre 2022 et 2023.

Il a constaté qu’en moyenne, le prix d’un même caddie augmentait de 12 pour cent, sans tenir compte des prix de vente.

« Le principal moteur, la plus forte hausse des prix, a été la poitrine de poulet », a-t-il déclaré.

« Cela a presque doublé l’année dernière. L’année dernière, vous pouviez obtenir un kilo de poitrine de poulet pour environ 9 dollars et cette année, c’est près de 17 dollars. C’était donc une énorme différence de prix. Et aussi du bœuf haché. L’année dernière, à un kilo, vous je l’ai trouvé pour environ 8 $ et cette année, c’est jusqu’à 14 $.

Le jus d’orange est passé de 4,19 $ à 6,29 $, et un kilo de pommes Royal Gala, autrefois 4,39 $, coûte désormais 6,60 $.

Même le prix de Kraft Dinner a grimpé, a-t-il déclaré, de 1,57 $ à 2,29 $ le paquet.

Le projet a démarré principalement par curiosité, a déclaré Elliot.

« J’ai commencé à faire beaucoup plus de courses pour ma maison au cours des deux dernières années et j’ai remarqué que les prix augmentaient de plus en plus. En tant que spécialiste des données moi-même, je pensais que tout le monde parlait de l’augmentation des prix. Mais je voulais être capable de le quantifier et de voir exactement de combien ils augmentaient », a-t-il déclaré.

« Il y a des produits pharmaceutiques là-dedans, des produits à base de viande, des produits alimentaires, des biscuits et des craquelins et ce genre de choses aussi. Il s’agit donc principalement de représenter un large éventail de ce que vous pourriez trouver dans une épicerie. »

Elliot a découvert que sept de ses articles choisis restaient au même prix et que le prix de sept avait diminué.

Parmi eux, il y a une « diminution bienvenue » du prix d’une douzaine d’œufs, de 5,09 dollars à 3,89 dollars, et celui d’un litre de lait est passé de 2,89 dollars à 2,79 dollars.

Les bases de Thanksgiving mises à l’épreuve

CBC Yukon a accompagné Elliot lors d’une visite à son supermarché local pour acheter sept ingrédients de base de Thanksgiving – une grosse dinde, de la farce, de la gelée de canneberges, deux petites tartes à la citrouille, de la crème fouettée, quatre grosses pommes de terre et une boîte de pois et de maïs – assez pour environ quatre personnes. à six personnes.

Le total s’est élevé à 62,40 $.

CBC Yukon a découvert que sept ingrédients de base pour Thanksgiving, dont une dinde, coûtaient au total 62,40 $ dans un supermarché de Whitehorse. (Marta Lavandier/Associated Press)

La virée shopping n’incluait pas de produits de cuisine tels que le beurre, l’huile, les épices d’assaisonnement et le papier sulfurisé. Cela excluait également les boissons et les collations.

« Si vous envisagez, vous savez, cinq ou six personnes, cela fait 10 $ par personne, donc ce n’est pas trop mal. Mais cela semble vraiment beaucoup », a déclaré Elliot.

« Quand vous allez à l’épicerie, je suis vraiment prêt à payer n’importe quoi à ce stade, vraiment. Vous vous attendez en quelque sorte, en y entrant, à payer plus…. Je pense qu’à la fin du jour, je préfère, vous savez, ça vaut la peine de payer.

La banque alimentaire de Whitehorse s’attend à une augmentation de 30 % de la demande

Cependant, le directeur général de la Food Bank Society de Whitehorse, Dave Blottner, a déclaré que l’achat d’un dîner de Thanksgiving était un luxe hors de portée pour de nombreuses familles du Yukon.

« Les gens ressentent toujours beaucoup de pression lorsque nous arrivons au week-end de Thanksgiving ou à tout autre week-end férié, pour mettre à manger sur la table, pour pouvoir vivre ces moments en famille », a-t-il déclaré.

Le directeur général de la Société des banques alimentaires de Whitehorse, Dave Blottner, a déclaré que la hausse des prix des denrées alimentaires avait été « très difficile » à supporter pour la plupart des gens. (Soumis par Dave Blottner)

« Et puis, avec le coût de l’inflation et à quel point ces dernières années ont été difficiles, nous voyons plus de gens que nous n’en avons vu depuis longtemps… peu importe qui est votre famille, il est vraiment difficile de faire face à ces augmentations. »

Il a déclaré que la banque alimentaire aide normalement environ 1 500 personnes par mois à cette période de l’année.

« Ce mois-ci, plus de 2 000 personnes vont venir chercher de l’aide à la banque alimentaire », a-t-il déclaré.

Les produits et les conserves sont les produits de base distribués dans les paniers alimentaires aux personnes dans le besoin. (Wayne Vallevand/CBC)

La Société des banques alimentaires de Whitehorse organise une campagne cette semaine pour réapprovisionner ses étagères.

Des sacs réutilisables sont déposés aux portes de la ville, avec des instructions sur la façon de faire un don.

Blottner a déclaré que les légumes et les fruits en conserve ainsi que tous les aliments secs – y compris les pâtes, le sucre, la farine, les céréales et la sauce – seraient volontiers utilisés dans les paniers de la banque alimentaire.

« Tout don de nourriture non périssable est un énorme moyen d’aider, et si un sac n’arrive pas à votre porte, ou si vous sentez que vous n’êtes pas en mesure de donner de la nourriture non périssable, rendez-vous sur notre site Web. et donner de l’argent par le biais d’aides. Cela nous permet d’acheter de la nourriture à des prix de gros et de cibler la nourriture dont nous avons besoin à un moment donné.