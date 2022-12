Un spécial de Noël Merci ‘Papa Lionel’ Messi Ad pour avoir ramené la Coupe du monde à la maison

L’Association argentine de football a partagé une vidéo réconfortante célébrant le cadeau de Noël spécial pour le pays. Dans le clip, posté sur Twitter, on peut voir un garçon recevoir le prestigieux trophée de la Coupe du monde en cadeau après avoir ouvert les cadeaux de Noël. La vidéo a été publiée avec une légende en espagnol qui se traduisait à peu près par : « Merci Papa Lionel ! Le cadeau le plus précieux est déjà à la maison. Félicitations à tout le peuple argentin.

¡Gracias Papa Lionel ! 🎅 El regalo más preciado ya está en casa 🏆¡Felicidades para todo el pueblo argentino! 🇦🇷 pic.twitter.com/lobbHa1hNR — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) 24 décembre 2022

Les images sont devenues virales en un rien de temps, accumulant plus de trois millions de vues sur Twitter. La vidéo commence par un garçon courant dans les escaliers pour déballer les cadeaux. Et en apercevant une grosse boîte, il l’ouvre avec attention. Alors que le garçon détache le cadeau, il parvient à saisir joyeusement le trophée de la Coupe du monde. Il le ramasse et remercie “Papa Lionel” pour le précieux cadeau. En Argentine, le Père Noël est connu sous le nom de Papa Noel. Cependant, dans la vidéo, le nom a été changé en Lionel Messi afin d’honorer le skipper argentin.

Messi a présenté une marque de football sensationnelle lors de la Coupe du monde du Qatar pour guider son équipe vers le titre pour la troisième fois. L’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) a marqué sept buts et délivré trois passes décisives pour remporter le Ballon d’Or pour la deuxième fois. Et avec cela, il est devenu le seul footballeur de l’histoire de la compétition à remporter le prix individuel de haut niveau pour la deuxième fois. Auparavant, Messi avait remporté le Ballon d’or en 2014. Cependant, l’Argentine a dû concéder une défaite en finale de la Coupe du monde 2014 face à l’Allemagne.

La Coupe du Monde de la FIFA, avant l’édition 2022, était le seul trophée remarquable qui a échappé à la brillante carrière de Messi. Et maintenant, une victoire au Qatar suffira certainement au joueur de 35 ans pour consolider sa place de plus grand footballeur à avoir jamais pratiqué ce sport.

Lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Messi a marqué un doublé contre la France. L’Albiceleste a finalement eu raison des Bleus aux tirs au but pour soulever le trophée de la Coupe du monde pour la troisième fois. Messi a jusqu’à présent marqué 98 buts pour l’Argentine après avoir disputé 163 matchs.

