Un soutien qui dure – The New York Times

Pour Yumedys Gonzalez, le soutien en santé mentale qui lui a été fourni par un autre bénéficiaire du Fonds, Brooklyn Community Services, a fait la différence. Mme Gonzalez a d’abord rejoint le programme de services personnalisés axés sur le rétablissement de l’organisation pour l’aider à faire face au décès de son fils et de son père.

Plus de trois ans plus tard, Mme Gonzalez a déclaré que le programme restait une partie précieuse de sa vie au milieu d’une autre période difficile. Son gendre a reçu un diagnostic de cancer l’année dernière et suit un traitement au Texas.

“Cela a été très difficile”, a déclaré Mme Gonzalez, 52 ans, qui aide à s’occuper de ses petits-fils de 6 et 8 ans. Avec l’aide de l’employeur de son gendre, une compagnie aérienne, elle a volé entre Fort Worth et son domicile au centre-ville de Brooklyn.

Lorsque Mme Gonzalez est à Brooklyn, elle assiste aussi souvent qu’elle le peut aux cours d’art-thérapie et de pleine conscience du programme à Canarsie. Le programme l’a aidée à gérer son anxiété et son chagrin, a-t-elle dit, et lui a permis de nouer des liens avec des personnes confrontées à des défis similaires. “C’est une très bonne communauté”, a déclaré Mme Gonzalez.

En 2020, Mme Gonzalez a été approuvée pour un logement supervisé et a pu emménager à la fin de cette année. Une table, des draps et un ensemble de courtepointe en tournesol pour la nouvelle maison ont été achetés avec 218,31 $ du Fonds.

Depuis lors, Mme Gonzalez s’est préparée à vivre de manière plus indépendante et, au printemps 2022, elle a emménagé dans un studio du centre-ville de Brooklyn soutenu par l’Institute for Community Living. Brooklyn Community Services l’a aidée avec la demande d’appartement et met 470,66 $ du Fonds pour une nouvelle commode et un pouf.