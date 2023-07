Un soutien militaire arrive en Colombie-Britannique pour lutter contre près de 380 incendies de forêt dans la province

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme que le soutien militaire arrive pour un déploiement après avoir demandé l’aide d’Ottawa pour combattre près de 380 incendies de forêt qui brûlent dans la province.

Le ministère de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique a indiqué que deux équipes de reconnaissance des Forces armées canadiennes étaient déployées dimanche, dont une «équipe de la force terrestre» à destination de Prince George et une équipe de la force aérienne à destination de Kamloops.

Une déclaration du ministère indique que les équipes procèdent à des évaluations qui éclaireront les plans de déploiement de ressources fédérales supplémentaires.

Il indique qu’un groupe de travail composé de membres de Sécurité publique Canada, de l’armée et de responsables de la gestion des urgences et des feux de forêt de la Colombie-Britannique devrait également se réunir lundi.

Avec environ 380 incendies de forêt en Colombie-Britannique, le Centre interservices des feux de forêt du Canada affirme que la province compte le plus grand nombre d’incendies au Canada.

Et le nombre de « feux de forêt notables » très visibles, menaçants ou potentiellement dommageables est passé à 23 contre 20 samedi, et il y a eu plus de 70 alertes ou ordres d’évacuation liés aux incendies de forêt dimanche, dont beaucoup sont regroupés dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique. Intérieur central.

Le district régional de Cariboo a émis vendredi un ordre d’évacuation couvrant près de 3 340 kilomètres carrés dans la région de Lhoosk’uz, à l’ouest de Quesnel, ainsi que plusieurs autres dans la région.

Le district régional de Bulkley-Nechako, quant à lui, affirme qu’un ordre d’évacuation émis le 30 juin en réponse à l’incendie de Big Creek a été annulé et que les résidents d’une région éloignée qui comprend le parc provincial Omineca peuvent rentrer chez eux, bien qu’ils restent soumis à une alerte et doit être prêt à partir tout de suite.

Le président du district, Mark Parker, a déclaré qu’une certaine couverture nuageuse et une épaisse fumée ont aidé à répondre aux multiples incendies de la région, qui ont provoqué 11 ordres d’évacuation et 13 alertes à partir de 15 heures dimanche.

« Les trois ou quatre derniers jours, nous avons été vraiment enfumés », a-t-il déclaré à CBC News. « Le seul avantage de la fumée est qu’elle les a aidés à construire des lignes de confinement un peu plus près des incendies, car l’activité des incendies est réduite. »

Les pompiers d’une unité de sauteurs de fumée de l’Alaska font le plein de pizza sur la ligne de feu d’un feu de forêt qui brûle près d’une autoroute dans le nord de la Colombie-Britannique, au Canada, le 11 juillet 2023. (Jesse Winter/Indépendant)

Il espère que les progrès réalisés ces derniers jours pourront aider car des orages sont prévus dans la région dimanche après-midi.

« Nous avons des incendies qui s’étendent dans tout notre district, nord, sud, est, ouest. Nous avons besoin d’une pause et nous avons besoin que la foudre s’arrête », a-t-il déclaré.

« Toute humidité est une humidité bienvenue en ce moment, surtout si elle vient sans éclair. »

Certains pompiers internationaux arrivent également bientôt pour aider les équipes locales, a ajouté Parker.

Environnement Canada met en garde dimanche contre deux orages violents près des frontières de la région avec le district régional de Fraser-Fort George et le district régional de Cariboo, qui pourraient provoquer de la grêle de la taille d’une balle de golf, des vents violents et des crues soudaines causées par des pluies « torrentielles ».

Une tempête pourrait traverser la route 97 entre Prince George et Hixton avant 18 h HP et une autre au sud-est du lac McLeod.

#WildfireSmoke peut être un risque sérieux pour la santé, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. maladie cardiaque ou pulmonaire. Utilisez l’indice de santé #AirQuality pour savoir si vous êtes à risque : https://t.co/K1Uuioq5pv pic.twitter.com/0nRcuSFWYR< /a> —@environnementca

Les résidents de la région sont priés de rester à l’intérieur s’ils entendent le tonnerre ou voient des éclairs.

« De fortes averses peuvent provoquer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Une très grosse grêle peut endommager des biens, briser des vitres, bosseler des véhicules et causer des blessures graves », indique l’avertissement.

Le prévisionniste continue d’avertir d’un ciel enfumé et d’une visibilité réduite dans tout le centre et l’est de la Colombie-Britannique, de la frontière du Yukon aux Kootenays.

Le district régional de Peace River, dans le nord-est de la province, a également annulé une alerte d’évacuation couvrant 60 propriétés en raison de l’incendie de Donnie Creek, le plus important de l’histoire de la Colombie-Britannique.

L’alerte avait couvert un long tronçon de l’autoroute 97 et des propriétés dans une région éloignée au nord de Fort St. John pendant plus de deux semaines.

Une image aérienne du feu de forêt de Davis Lake au nord-est de Mission, en Colombie-Britannique, prise le 13 juillet. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Conditions de sécheresse dans de nombreuses régions de la Colombie-Britannique

Le bulletin de sécheresse de la C.-B. montre des conditions de sécheresse généralisées et le niveau de danger d’incendie est classé d’élevé à extrême dans une grande partie de la province.

Quatre des 34 bassins surveillés par la province sont classés au niveau de sécheresse le plus grave, ce qui signifie que les effets néfastes sont presque certains. Cela comprend toute l’île de Vancouver, le bassin des lacs Bulkley et le bassin de Fort Nelson.

Le ministère des Transports a averti les conducteurs de ne pas s’arrêter et de ne pas s’arrêter pour prendre des photos d’incendies de forêt, affirmant qu’il était « très dangereux » de le faire.

Une déclaration publiée sur Facebook indique que le personnel du ministère a entendu des informations faisant état de personnes s’arrêtant le long des autoroutes, en particulier de l’autoroute 16 entre Prince Rupert et Prince George, une route où plusieurs incendies clés brûlent à proximité.