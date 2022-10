Un soutien écrasant au projet de Sadiq Khan d’étendre la zone d’air pur ULEZ de Londres, selon un sondage

Selon un nouveau sondage, le public soutient fortement l’extension de la zone à très faibles émissions de Londres (ULEZ) pour couvrir l’ensemble de la capitale.

Une enquête de YouGov a révélé qu’une majorité de Londoniens, 51%, pensent que l’expansion prévue devrait aller de l’avant, contre 27% qui ne le pensent pas.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a proposé d’étendre la zone, qui s’étend actuellement sur les routes circulaires nord et sud, jusqu’à la frontière du Grand Londres à partir d’août 2023.

Dans le cadre de ce programme, les véhicules à moteur qui ne respectent pas les normes d’émissions doivent payer 12,50 £ par jour pour conduire dans ses limites.

L’objectif de la politique est d’inciter les gens à passer à des véhicules moins polluants ou à passer aux transports en commun, à la marche ou au vélo.

M. Khan a dit L’indépendant: « La pollution de l’air dans notre ville contribue à ce que les enfants grandissent avec des poumons chétifs et que les Londoniens plus âgés développent une démence.

“L’ULEZ a déjà fait une grande différence en réduisant de près de moitié la pollution de l’air dans le centre de Londres et en nous aidant à faire face à l’urgence climatique.

“Il est clair que les Londoniens veulent maintenant que la zone soit étendue étant donné les dommages immenses que la pollution de l’air continue de causer dans notre ville, du cancer à la démence. L’expansion de l’ULEZ permettrait à cinq millions de personnes supplémentaires de respirer un air plus propre et moins pollué.

“En prenant ma décision, j’examinerai attentivement toutes les réponses à la consultation publique et les points de vue des Londoniens.”

Les réponses à la consultation sur l’expansion de la zone à très faibles émissions de Londres se heurtent au sondage YouGov (Archives PA)

Les militants de l’air pur ont également salué les résultats et ont exhorté le maire à poursuivre la politique – qui a été critiquée par certains groupes d’automobilistes.

Une fuite partielle des résultats de la consultation de Transport of London sur l’expansion d’ULEZ la semaine dernière a suggéré que les deux tiers des personnes qui ont répondu à l’exercice étaient contre l’expansion.

Mais de telles enquêtes de consultation ouverte ne sont pas considérées comme une mesure fiable de l’opinion publique au sens large, tendant à attirer des réponses massives de groupes de campagne motivés, et ne sont pas pondérées comme un véritable sondage d’opinion.

Les résultats du sondage YouGov, conçu pour être représentatif de la population de la capitale, semblent suggérer que les répondants à la consultation n’étaient pas représentatifs de l’opinion publique.

M. Khan a déclaré vendredi que la consultation n’était “pas un jeu de chiffres” et que son enquête n’était “pas un référendum” – laissant entendre qu’il pourrait poursuivre le plan.

YouGov a également constaté que l’expansion d’ULEZ est la plus populaire parmi les Londoniens sans accès à un jardin ou à un espace extérieur privé, avec 62 % en sa faveur – bien plus que ceux qui ont des jardins.

Zone à très faibles émissions de Londres (Transport pour Londres)

Sarah Woolnough, PDG d’Asthma + Lung UK, a déclaré L’indépendant que les plans d’expansion de l’ULEZ “contribueraient à protéger la vie et les poumons de beaucoup plus de personnes qui vivent, travaillent ou jouent dans la ville”, dont 350 000 personnes vivant avec une maladie pulmonaire chronique qui se trouvent en dehors des limites existantes de l’ULEZ.

“Respirer de l’air sale expose ces personnes à un risque accru de poussées potentiellement mortelles, telles que des crises d’asthme”, a-t-elle déclaré.

«Nous savons également que la pollution de l’air peut entraîner le développement de nouvelles affections pulmonaires telles que le cancer du poumon, des recherches émergentes cette semaine suggérant que des particules toxiques peuvent même atteindre les bébés à naître dans l’utérus.

« Pendant trop longtemps, Londres a longtemps été connue sous le nom de Big Smoke – nous voulons voir l’expansion de l’ULEZ mise en œuvre et nous sommes impatients de travailler avec le maire pour garantir que les personnes souffrant de maladies pulmonaires soient correctement consultées et soutenues lorsque ce changement entrera en vigueur. .”

Elle a également appelé à des améliorations des infrastructures de marche, de vélo et de transport public dans la périphérie de Londres, et à un soutien pour que les gens passent à des véhicules plus propres.

«Parallèlement à l’ULEZ, nous devons voir des améliorations des infrastructures de marche, de vélo et de transport public dans les arrondissements extérieurs de Londres afin que les gens soient plus confiants pour arrêter d’utiliser leur voiture. Il doit également y avoir un soutien financier pour aider les gens à passer à des véhicules plus propres. »

Jemima Hartshorn, fondatrice du groupe de campagne Mums for Lungs, a déclaré : « Nous faisons campagne pour un ULEZ à l’échelle de Londres depuis 2018, et espérons vraiment qu’il sera bientôt mis en œuvre.

“Tous les enfants de Londres respirent de l’air qui ralentit leurs poumons, provoque et exacerbe l’asthme, les problèmes cardiaques et plus encore. L’ULEZ les aidera tous à mieux respirer.

« Mais cela ne suffit pas pour assainir l’air et mettre fin au cycle de la maladie et des milliers de décès prématurés chaque année. Le centre de Londres, en particulier, a besoin de beaucoup plus d’actions pour réduire les voitures et les autres sources de pollution toxique.

Plus tôt cette année, le maire du Grand Manchester Andy Burnham a mis de côté son projet de faire payer la conduite dans une zone d’air pur de la ville après une réaction violente des automobilistes.

Mais les taux de possession de voitures sont beaucoup plus faibles à Londres que dans le reste du pays, avec environ la moitié des ménages du Grand Londres ayant accès à un véhicule – et conduisant une activité très minoritaire dans les arrondissements intérieurs comme Lambeth, Camden et Hackney.