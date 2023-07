Un sous-traitant de la CIA a espionné des dirigeants latino-américains – El Pais – RT World News

Le journal affirme qu’une entreprise de sécurité qui aurait écouté Julian Assange est désormais soupçonnée de cibler un ex-président

Une entreprise de sécurité espagnole fait l’objet d’une enquête pour espionnage présumé d’un certain nombre d’anciens chefs d’État latino-américains, a rapporté El Pais. Le journal espagnol, citant des procédures judiciaires, avait précédemment affirmé que la même société, UC Global, SL, avait écouté le co-fondateur de Wikileaks, Julian Assange, à la demande de la CIA.

Dans un article publié mardi, El Pais a déclaré que de nouveaux soupçons avaient été soulevés après que le juge espagnol Santiago Pedraz a ordonné un nouvel examen d’un ordinateur portable appartenant à David Morales, chef d’UC Global, SL.

Les autorités espagnoles avaient lancé une enquête sur ses activités en 2019, le premier vidage de données de son MacBook faisant la lumière sur ses activités d’espionnage présumées à l’ambassade d’Équateur à Londres, pendant les années où Assange y était enfermé. Cependant, selon le journal, il s’est avéré que la police espagnole n’avait pas réussi à extraire tous les fichiers pertinents la première fois.

Les nouvelles preuves indiquent que Morales et ses employés ont également surveillé secrètement les réunions de l’ancien président équatorien Rafael Correa avec quatre anciens chefs d’État – Cristina Fernandez de Kirchner en Argentine, Lula da Silva et Dilma Rousseff au Brésil et Jose Mujica en Uruguay.















Le gouvernement équatorien sous Correa aurait engagé UC Global, SL pour assurer la sécurité de sa mission diplomatique dans la capitale britannique. Cependant, la société espagnole a espionné Assange et ses avocats à la place, a affirmé El Pais, ajoutant que Morales avait également écouté Correa, surtout après avoir quitté ses fonctions.

Selon le journal, Morales et ses employés ont secrètement installé des virus cheval de Troie sur les téléphones portables des deux filles de Correa, donnant accès à leurs messages.

De plus, les employés d’UC Global auraient fini par être embauchés par le gouvernement équatorien comme gardes du corps pour Correa lors d’au moins un voyage privé en 2018 après son départ de ses fonctions. El Pais, citant les conclusions de l’enquête, a rapporté que Morales avait compilé des rapports en anglais sur les réunions de l’ex-président.

Le média a poursuivi en alléguant que le nom « CIA » était apparu à plusieurs reprises sur un disque dur externe appartenant au responsable d’UC Global que les autorités espagnoles avaient analysé.

Les données nouvellement révélées contiendraient également des indices indiquant la possible livraison des enregistrements des conversations entre Assange et ses avocats à l’ambassade d’Équateur à Londres à la CIA.

En outre, selon le journal, Morales a divulgué des informations sur Correa à son successeur à la présidence équatorienne, Lenin Moreno.

En avril dernier, El Pais a allégué que la même entreprise de sécurité espagnole avait secrètement installé des microphones à l’intérieur de l’ambassade équatorienne dans la capitale britannique pour surveiller Assange et ses visiteurs.