Un sous-traitant américain libéré par les talibans en échange d’un trafiquant de drogue

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un sous-traitant américain retenu en otage en Afghanistan depuis plus de deux ans a été libéré en échange d’un baron de la drogue taliban condamné emprisonné aux États-Unis, a annoncé lundi la Maison Blanche, annonçant un rare succès dans les pourparlers américano-taliban depuis que le groupe militant a pris le pouvoir. il y a un peu plus d’un an

Mark Frerichs, un vétéran de la marine qui avait passé plus d’une décennie en Afghanistan en tant qu’entrepreneur civil, a été enlevé en janvier 2020 et serait détenu depuis lors par le réseau Haqqani lié aux talibans. Il a été échangé contre Bashir Noorzai, un associé taliban condamné dans un complot de trafic d’héroïne qui avait passé 17 ans derrière les barreaux avant sa libération lundi.

L’échange est l’un des échanges de prisonniers les plus importants à avoir lieu sous l’administration Biden, survenant cinq mois après un accord avec la Russie qui a ramené à la maison le vétéran de la Marine Trevor Reed. Bien que son cas ait reçu moins d’attention du public que ceux de certains autres Américains détenus à l’étranger, notamment la star de la WNBA Brittney Griner et le responsable de la sécurité d’entreprise Paul Whelan – qui sont tous deux détenus en Russie et dont les proches ont rencontré le président Joe Biden vendredi – des responsables américains ont déclaré que le accord pour Frerichs était le résultat de mois de négociations tranquilles.

Ces discussions ont pris un nouvel élan en juin lorsque Biden a accepté d’accorder à Noorzai un allégement de sa peine à perpétuité, ouvrant la voie à ce qu’un responsable de l’administration a décrit comme une “fenêtre d’opportunité très étroite ce mois-ci” pour conclure l’accord.

LES TALIBAN LIBÈRENT LE DERNIER PRISONNIER AMÉRICAIN EN AFGHANISTAN DANS UN ÉCHANGE DE PRISONNIERS AVEC LES ÉTATS-UNIS

Biden a déclaré dans un communiqué publié par la Maison Blanche : « Amener les négociations qui ont conduit à la liberté de Mark à une résolution réussie a nécessité des décisions difficiles, que je n’ai pas prises à la légère.

Frerichs, 60 ans, travaillait sur des projets de génie civil au moment de son enlèvement le 31 janvier 2020 à Kaboul. On pense qu’il a été attiré dans une réunion pour discuter d’un nouveau projet, puis transporté à Khost, un bastion du réseau Haqqani lié aux talibans près de la frontière pakistanaise.

Il a été vu pour la dernière fois dans une vidéo publiée au printemps dernier par The New Yorker dans laquelle il est apparu dans des vêtements traditionnels afghans et a plaidé pour sa libération. Il était accompagné lundi de l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages et était dans un état de santé stable, a indiqué un responsable américain. Sa destination finale n’était pas immédiatement claire, bien qu’un responsable du ministère qatari des Affaires étrangères ait déclaré que Frerichs se rendrait bientôt de Doha aux États-Unis.

Une sœur de Frerichs, originaire de Lombard, dans l’Illinois, a remercié les responsables américains qui ont aidé à obtenir la libération de son frère.

“Je suis si heureux d’apprendre que mon frère est en sécurité et qu’il rentre chez nous. Notre famille a prié pour cela chaque jour depuis plus de 31 mois qu’il a été otage. Nous n’avons jamais abandonné l’espoir qu’il survivrait et rentrez chez nous en toute sécurité », a déclaré une déclaration de la sœur, Charlene Cakora.

Noorzai, au moment de son arrestation en 2005, ne semblait guère un destinataire idéal pour la clémence présidentielle. Il avait été désigné sur une liste réservée à certains des trafiquants de drogue les plus prolifiques au monde et a été poursuivi devant le tribunal fédéral de Manhattan pour des accusations l’accusant de posséder des champs d’opium dans la province de Kandahar et de s’appuyer sur un réseau de distributeurs qui vendaient l’héroïne dans New York.

Lorsqu’il a été condamné à la réclusion à perpétuité, le procureur fédéral de l’époque à Manhattan a déclaré que “le réseau mondial de stupéfiants de Noorzai soutenait un régime taliban qui faisait de l’Afghanistan un terrain fertile pour le terrorisme international”.

L’accord de lundi a souligné les deux côtés de l’approche des talibans en matière de drogues illégales. En avril, ils ont annoncé l’interdiction de récolter les coquelicots qui produisent de l’opium pour fabriquer de l’héroïne – une ordonnance qui a également interdit la fabrication et le transport de stupéfiants. Cependant, pendant les années d’insurrection des talibans, ils auraient gagné des millions de dollars en taxant les agriculteurs et les intermédiaires qui transportaient leur drogue hors d’Afghanistan.

Un haut responsable de l’administration qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par l’administration a déclaré que le gouvernement américain avait maintenant déterminé que la libération de Noorzai “ne changerait matériellement aucun risque pour les Américains ni ne modifierait fondamentalement les contours du trafic de drogue là-bas”. Les responsables ont également tenu compte du fait que Noorzai avait passé 17 ans en prison. Ils ont déclaré qu’il était devenu clair à la suite des négociations qu’il serait nécessaire de le libérer pour ramener Frerichs chez lui.

Lors d’une conférence de presse lundi, Noorzai a exprimé sa gratitude d’avoir vu ses “frères moudjahidines” – une référence aux talibans – à Kaboul.

“Je prie pour plus de succès des talibans”, a-t-il ajouté. “J’espère que cet échange pourra conduire à la paix entre l’Afghanistan et l’Amérique, car un Américain a été libéré et je suis également libre maintenant.”

Même avant leur prise de contrôle de l’Afghanistan en août de l’année dernière, les talibans avaient exigé la libération américaine de Noorzai en échange de Frerichs. Mais il y avait eu peu d’indications publiques que Washington procédait dans ce sens.

Eric Lebson, un ancien responsable de la sécurité nationale du gouvernement américain qui avait conseillé la famille de Frerichs, a déclaré dans un communiqué que “tout dans cette affaire a été un combat difficile”. Il a critiqué l’administration Trump pour avoir cédé “notre influence pour ramener Mark rapidement à la maison en signant un accord de paix avec les talibans sans jamais leur avoir demandé de renvoyer Mark en premier”.

“La famille de Mark a ensuite dû naviguer entre deux administrations, où de nombreuses personnes considéraient le retour en toute sécurité de Mark comme un obstacle à leurs projets pour l’Afghanistan”, indique le communiqué.

Suivant



précédent

Suivant



précédent

Suivant



précédent

Suivant



précédent



LES ÉTATS-UNIS ONT FAIT UN DON DE 780 MILLIONS DE DOLLARS À L’AFGHANISTAN EN AIDE

L’effondrement du gouvernement afghan soutenu par l’Occident et la prise de contrôle par les talibans en août 2021 ont soulevé une inquiétude supplémentaire quant au fait que les progrès des négociations pourraient être annulés ou que Frerichs pourrait être oublié. Mais son nom a été invoqué le mois dernier lorsque Biden a été déclaré par ses conseillers avoir pressé les responsables de considérer tout risque posé à Frerichs par l’attaque de drone en Afghanistan qui a tué le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri.

Le ministre des Affaires étrangères nommé par les talibans, Amir Khan Muttaqi, a salué l’échange lundi comme le début d’une “nouvelle ère” dans les relations américano-taliban et l’ouverture d’une “nouvelle porte pour les pourparlers”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les responsables américains étaient plus circonspects. Bien qu’ils ne reconnaissent pas le gouvernement taliban, les États-Unis ont des intérêts en jeu en Afghanistan et continueront de s’engager avec les talibans pour faire face à la faim et à la crise humanitaire qui sévissent dans le pays, ont déclaré lundi des responsables de l’administration.

Mais les responsables disent qu’ils restent préoccupés par l’engagement des talibans dans la lutte contre le terrorisme et par l’exclusion des filles des lycées là-bas, une question qui a suscité une réprimande des Nations Unies dimanche.

___

Faiez a rapporté d’Islamabad. L’écrivain de l’Associated Press, Aamer Madhani à Washington, a contribué à ce rapport.

___

Cette histoire a corrigé une version plus tôt dans la journée qui citait les affirmations des talibans selon lesquelles Noorzai était détenu à Guantanamo Bay ; l’allégation a été réfutée par les responsables américains.