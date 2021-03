Lorsque le stress monte pour Terri Hart-Ellis, elle serre inconsciemment les dents comme un personnage de dessin animé en colère.

«Mes mâchoires se resserrent. Je mords très fort et mes sourcils s’écarquillent », a déclaré Hart-Ellis. «La plupart du temps, je n’en suis même pas conscient.»

Mais toutes ces morsures et serrements ont fait des ravages: elle a ébréché une molaire en mai et le mois dernier a retiré une couronne.

Hart-Ellis, 53 ans, n’est guère seul: au cours de cette année de stress pandémique, l’American Dental Association affirme que la santé dentaire est une victime. Une enquête de l’ADA a révélé que plus de 70% des dentistes rapportent une augmentation du nombre de patients ayant des problèmes de grincement et de serrement des dents – des conditions souvent associées au stress.

«Le nombre de dents ébréchées et fissurées a vraiment commencé à augmenter à mesure que le niveau de stress des gens augmentait», a déclaré le Dr Paul Levine de Levine Dental Associates à Milwaukee.

Les inconnues de la pandémie de coronavirus

Une grande partie du stress et de l’inquiétude dans la vie de Hart-Ellis découlaient de toutes les inconnues de l’année écoulée: des entreprises fermées. Les enfants renvoyés de l’école à la maison. Commandes au domicile. Cas COVID par milliers. Des morts.

«C’était bouleversant. Comme la plupart des gens, j’avais peur », dit-elle.

Sa fille aînée, Catriona, 21 ans, senior à l’Université du Wisconsin-Oshkosh, a dû rentrer chez elle lorsque le campus a fermé ses portes. Sa plus jeune fille, Addison, 17 ans, souffre d’une maladie rare appelée syndrome de Rubinstein Taybi et apprend à distance à la maison, une tâche rendue plus difficile parce qu’elle n’est pas verbale.

« Je me sentais incommensurablement coincé »:Les lycéens font face uniquement aux acceptations des collèges et aux rejets

«Mon travail à plein temps est de travailler avec Addison, donc ça a été un grand changement pour nous tous», a-t-elle déclaré. «Nous sommes tous stressés.»

En tant que mère qui nettoie et désinfecte tout, Hart-Ellis a déclaré qu’elle avait souvent l’impression d’être la dernière ligne de défense.

Ses deux problèmes dentaires peuvent être directement liés au serrement des dents causé par le stress de la pandémie. Avant la pandémie, Hart-Ellis a déclaré qu’elle avait très peu de problèmes dentaires.

«J’étais fier de mon sourire et de mes dents. Je m’assure de me brosser les dents et de passer la soie dentaire, pour ne pas avoir de problèmes », dit-elle.

Un jour d’avril, alors qu’elle désinfectait la cuisine, elle a mis une miniature Hershey dans sa bouche. Quand elle a mordu, elle a entendu un craquement.

Les couples se disputent COVID:«J’ai pleuré. J’ai supplié. J’ai crié ‘

«C’était vraiment dur, et j’ai ouvert la bouche et c’était là. Un morceau de ma dent s’est ébréché. Je ne pouvais pas y croire parce que je prends bien soin de mes dents », dit-elle.

La molaire ébréchée n’était pas douloureuse, donc à cause de la pandémie, Hart-Ellis a décidé de reporter une visite chez le dentiste.

Puis, en passant la soie dentaire plus tôt ce mois-ci, Hart-Ellis a fait sauter sa couronne.

«Je ne pouvais pas y croire, j’étais gêné, mais après avoir entendu parler de l’étude, tout a du sens», a déclaré Hart-Ellis.

«J’ignorais totalement ma crispation pendant longtemps, et je suis sûre que c’est le cas pour beaucoup de gens, surtout en ce moment», a-t-elle déclaré.

Montage des problèmes dentaires

Sur les dentistes interrogés, 71% ont signalé une augmentation du grincement et du serrement des dents; 63% ont signalé une augmentation des dents ébréchées et fissurées, et 62% ont signalé une augmentation du trouble de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM), selon l’étude de l’American Dental Association Health Policy Institute publiée le 2 mars.

Le 21 septembre 2020, moins de 60% des dentistes interrogés ont signalé des augmentations dans les mêmes catégories.

La plupart des patients ne savent pas qu’ils ont un problème jusqu’à ce que quelqu’un le signale, a déclaré Levine.

«Si vous dormez, vous ne remarquerez peut-être pas que vous grincez des dents, mais votre conjoint ou partenaire peut le remarquer», dit-il. «C’est la même chose pour serrer les dents.»

Serrer et grincer des dents sont deux choses différentes.

Le serrage est simplement une pression puissante et silencieuse sur les mâchoires et les dents entre les rangées supérieure et inférieure. Le meulage se produit lorsque la mâchoire inférieure est serrée et se déplace latéralement contre la mâchoire supérieure, a déclaré Levine.

Le grincement des dents laisse souvent des schémas d’usure distincts qui ne peuvent être observés que lors d’un examen dentaire.

Parfois, les dentistes ont du mal à persuader les patients qu’ils ont un problème.

«Nous pouvons leur dire qu’ils ont un problème et leur dire qu’ils ont besoin d’un protège-dents, et ils disent qu’ils n’ont pas de problème, mais nous finissons par les revoir dans un mois environ et le problème s’est aggravé. et plus cher », a-t-il déclaré.

Les protège-dents peuvent être coûteux, allant de 150 $ à 700 $, bien que certains patients en trouvent des moins chers dans les magasins d’articles de sport pour environ 20 $. Ils n’auront pas une aptitude professionnelle mais peuvent faire le travail.

Quoi qu’il en soit, un protège-dents coûte beaucoup moins cher que la réparation d’une dent ébréchée ou fissurée.

La réparation d’une couronne peut varier de 1 000 $ à 1 500 $; une dent fissurée ou ébréchée peut coûter jusqu’à 3000 $ dans certains cas, a déclaré Levine.

Le prix est l’une des raisons pour lesquelles Hart-Ellis n’est pas allé chez le dentiste.

«J’ai calculé que cela pourrait me coûter entre 1 000 et 1 500 dollars, et pour le moment, nous ne l’avons tout simplement pas», a-t-elle déclaré.

Les protège-dents ne traitent que le symptôme. Ils n’éliminent pas la cause sous-jacente.

«Les protège-dents sont une solution temporaire à un problème beaucoup plus important de stress lié à la pandémie», a déclaré Levine. «Lutter contre le stress et trouver des moyens de gérer le stress est le meilleur moyen de résoudre tout cela.»

Les promenades, l’exercice, le yoga et la méditation sont tous de bons outils, a-t-il déclaré.

‘Je pense que je vais mourir’:Qu’est-ce que c’est que de faire face à une anxiété de santé « implacable »

‘Ça n’a pas fait mal du tout’

Gloria Pitchford-Nicholas, 72 ans, de Milwaukee, est une meunière de dents depuis des années, mais le problème s’est aggravé pendant la pandémie.

Le 18 mars, elle était chez Levine Dental Associates ayant une couronne placée sur sa bicuspide inférieure droite, la dent pointue située après les quatre dents avant supérieures et inférieures.

Elle s’est fissurée la dent il y a environ deux mois bien qu’elle n’ait eu aucune douleur.

«Lorsque je suis venue pour un rendez-vous il y a quelques années, le Dr Levine m’a dit que j’étais un grinder, ce qui m’a surpris parce que je ne l’ai jamais remarqué», a-t-elle déclaré.

Au cours de la procédure de 20 minutes, Levine a observé qu’avec le temps, le grincement des dents de Pitchford-Nicholas avait complètement usé la pointe de la couronne de la dent. Le meulage a finalement fait craquer la dent.

« Je suppose que cela a repris pour moi pendant la pandémie parce que je n’ai jamais cassé ou fissuré une dent auparavant. Et j’ai toujours respecté mes rendez-vous », a-t-elle déclaré.

Les traitements pour le grincement des dents peuvent aller des protège-dents aux injections de Botox, généralement administrées par un chirurgien buccal. Le Botox limite la mobilité des muscles de la mâchoire responsables du grincement; les injections durent généralement jusqu’à six mois, selon l’ADA.

Levine comprend pourquoi les gens évitent le dentiste – ils craignent qu’une procédure puisse être douloureuse. Mais si le patient est mal à l’aise, des mesures sont prises pour minimiser ou éliminer complètement la douleur, a déclaré Levine.

« Cela n’a pas fait mal du tout », a déclaré Pitchford-Nicholas à propos de sa procédure, « Et ça en vaut la peine. »

Signe d’alerte précoce: douleur à la mâchoire, fatigue

La plupart des gens qui se fissurent une dent pensent que cela est dû à quelque chose qu’ils ont mangé. En réalité, le processus prend du temps, a déclaré le Dr Patrick Tepe, un dentiste qui exerce à Vérone, WI.

«L’usure se produit avec le temps, mais il peut souvent sembler qu’à ce moment-là, tout ce que vous mangiez a causé la rupture», a-t-il déclaré.

Tepe, qui a participé à l’enquête ADA, a déclaré que la plupart des personnes qui ont des dents fissurées ont des obturations métalliques, bien que cela se soit produit avec d’autres types d’obturations.

Un signe d’alerte précoce que vous pourriez serrer ou grincer des dents: douleur à la mâchoire – et vous sentir fatigué après vous être réveillé le matin.

«Je crois que la meilleure qualité de sommeil des gens peut entraîner une réduction des facteurs de stress et donc moins de grincement des dents», a déclaré Tepe, un ancien président de l’Association dentaire du Wisconsin.

Pour assurer une meilleure nuit de sommeil, Tepe suggère d’éviter la caféine la nuit du café et des sodas et d’investir dans un oreiller ou un matelas confortable.

Ce ne sont pas seulement les adultes qui ont ce problème. Un enfant sur trois grince des dents la nuit parce qu’il est très stressé, a déclaré Tepe.

«Nous oublions que cela a été difficile pour eux aussi», a-t-il déclaré. L’apprentissage en ligne oblige beaucoup d’entre eux à rester assis devant un ordinateur pendant des heures sans assez d’exercice et de socialisation, a déclaré Tepe.

Il a exhorté les parents à parler à leurs enfants du stress et à trouver des moyens de les aider à le minimiser.

Tepe avait un conseil supplémentaire pour tout le monde: parce que les gens portent des masques et que certaines personnes respirent par la bouche, il est important de boire de l’eau supplémentaire pour garder la bouche humide. C’est la clé de la santé des dents et des gencives.

«Une bouche sèche est une mauvaise chose», dit-il. «Boire de l’eau tout au long de la journée aide beaucoup.»

Préoccupation pour les personnes défavorisées

Bien que l’étude de l’ADA n’ait pas brisé l’impact de la pandémie sur les communautés défavorisées, le Dr Brittany Seymour de l’American Dental Association a déclaré que c’était une préoccupation majeure.

Les écoles publiques ont régulièrement fourni des soins dentaires aux étudiants qui ne pouvaient pas se le permettre, et pendant un an, certains des étudiants les plus vulnérables de l’État n’ont pas eu accès à ces soins.

Pendant des années, les écoles publiques de Milwaukee se sont associées à des cliniques dentaires pour fournir des soins dentaires gratuits aux enfants, un programme créé en réponse à un rapport des Centers for Disease Control and Prevention déclarant que les caries infantiles non traitées constituent une épidémie à l’échelle nationale.

Maintenant, Seymour craint que l’écart entre ceux qui peuvent obtenir des soins et ceux qui ne le peuvent pas s’est creusé.

Et pour les communautés défavorisées, les problèmes de dents peuvent aller au-delà de la santé bucco-dentaire, a-t-elle déclaré. La stigmatisation associée à une mauvaise dentition peut empêcher une personne d’obtenir un emploi ou d’avancer dans son rôle actuel.

«Une dent ébréchée ou fissurée est beaucoup plus profonde que certains d’entre nous ne le sauront jamais», dit-elle.