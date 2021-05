Un sous-marin suicide du Hamas est détruit à Gaza par une frappe aérienne israélienne alors que Netanyahu défie les appels au cessez-le-feu

CECI est le moment où un « sous-marin suicide » du Hamas a été détruit à Gaza par une frappe aérienne israélienne meurtrière, alors que Benjamin Netanyahu défie les appels à un cessez-le-feu.

Les Forces de défense israéliennes ont annoncé qu’elles avaient arrêté une attaque par un sous-marin «drone» télécommandé destiné à désactiver ses navires de la marine.

5 Le sous-marin autonome était lancé depuis le nord de Gaza lorsqu’il a été détruit par les forces de défense israéliennes. Crédit: IDF

5 Le moment où le sous-marin drone est touché par les airs Crédit: IDF

5 Le véhicule suivi par Tsahal, qui aurait transporté des militants du Hamas Crédit: IDF

Des militants du Hamas ont été tués alors qu’ils étaient assis dans leur voiture conduisant le navire sous-marin, et leur sous-marin a été détruit lors de l’attaque, a rapporté Haaretz.

Des images aériennes granuleuses montrent le véhicule suivi par Tsahal alors qu’il était conduit vers la mer, avec le sous-drone réduit en miettes avant qu’il ne puisse atteindre sa cible.

Les journalistes ont déclaré que le Hamas transportait son arme navale submersible sur le rivage du nord de Gaza lorsque les militants qui l’exploitaient ont explosé.

«Le sous-marin qui a été attaqué a été lancé depuis le rivage de Gaza», a déclaré le porte-parole de Tsahal.

« Il est allé quelques mètres de profondeur et a été dirigé vers une cible, qui aurait pu être une plage israélienne ou des bateaux de la marine israélienne », ont-ils ajouté.

Le Hamas aurait modifié des drones sous-marins peu coûteux et sans pilote dans ses ateliers pour accueillir une charge utile explosive pouvant atteindre 30 kg.

Ces sous-marins sont manœuvrés vers des cibles par télécommande ou guidés à l’aide du GPS.

On pense que la cible du Hamas était soit la marine israélienne, soit les plates-formes de gaz naturel offshore d’Israël.

5 Des manifestants palestiniens courent se mettre à l’abri des gaz lacrymogènes tirés par les forces de sécurité israéliennes près de la colonie de Beit El et Ramallah en Cisjordanie occupée Crédit: AFP

5 Un membre des forces de sécurité israéliennes monte la garde dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est Crédit: AFP

S’il n’aurait pas causé de dégâts majeurs, même si le sous-marin avait atteint sa cible, toute opération réussie aurait pu donner au Hamas la «photo de la victoire» dont l’organisation avait besoin.

Patrons militaires confirmés au Times of Israel que l’appareil a été détruit peu de temps après son lancement et que l’équipe qui l’exploitait avait été tuée.

Des militants du Hamas ont été vus se diriger vers le rivage avec le sous-marin autonome et le mettre à l’eau.

Un avion de Tsahal les a attaqués «pour contrecarrer la menace», a déclaré l’armée.

«Le plus important, comme dans l’ensemble de Tsahal, est de nier [the enemy] capacités et établir une défense solide.

«Par conséquent, nous avons attaqué des bases, des navires, des entrepôts d’armes, des infrastructures et des agents.

« Nous avons agi pour que les armes navales du Jihad islamique palestinien et du Hamas soient déprimées », a déclaré à la presse le chef de la marine israélienne, le général de division Eli Sharvit.

Le Hamas et le Jihad islamique ont déclaré qu’au moins 20 de leurs combattants avaient été tués lors de la récente bataille.

Mais Israël a affirmé que le nombre était d’au moins 160 et a publié les noms et les photos de plus de deux douzaines de commandants militants qui, selon lui, avaient été éliminés.

Les attaques israéliennes ont endommagé au moins 18 hôpitaux et cliniques et détruit entièrement un établissement de santé, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé dans un nouveau rapport.

Près de la moitié de tous les médicaments essentiels du territoire sont épuisés.

Israël a promis de poursuivre ses opérations, et les États-Unis ont signalé qu’ils ne feraient pas pression sur les deux parties pour un cessez-le-feu, même si le président Joe Biden a déclaré qu’il en soutenait un.