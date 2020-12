Le lancement de samedi a suivi des exercices de grande envergure des forces nucléaires stratégiques de la Russie mercredi. Dans le cadre de ces manœuvres, un sous-marin nucléaire russe a effectué un lancement pratique d’un missile balistique intercontinental depuis la mer de Barents, un ICBM au sol a été lancé à partir de l’installation de Plesetsk dans le nord-ouest de la Russie, et le Tu-160 et Tu-95 stratégique les bombardiers ont tiré des missiles de croisière sur des cibles d’essai à une distance d’un pôle.

La série de lancements de missiles intervient moins de deux mois avant l’expiration du nouveau traité START entre les États-Unis et la Russie début février. Moscou et Washington ont discuté de la possibilité d’une prolongation, mais n’ont jusqu’à présent pas réussi à surmonter leurs désaccords.

Le nouveau START a été signé en 2010 par le président américain Barack Obama et le président russe Dmitri Medvedev. Il limite chaque pays à un maximum de 1 550 ogives déployées et 700 missiles et bombardiers déployés, et envisage des inspections approfondies sur place pour vérifier la conformité.