Un sous-marin américain à propulsion nucléaire a traversé le détroit d’Ormuz et dans le golfe Persique dans une menace apparente pour l’Iran, tandis qu’un sous-marin israélien aurait fait une excursion similaire dans la mer Rouge.

USS Georgia (SSGN-729) est un sous-marin à propulsion nucléaire de classe Ohio transportant non pas des ogives nucléaires balistiques mais jusqu’à 154 missiles de croisière Tomahawk – ou jusqu’à 66 agents spéciaux, a fait remarquer la marine lundi, annonçant le transit du bateau dans le « Golfe arabique, » comme les États-Unis appellent le plan d’eau.

Le Georgia a été escorté par des croiseurs lance-missiles USS Port Royal (CG 73) et USS Philippine Sea (CG 58), et a effectué le transit dimanche, a annoncé la Marine un jour plus tard. Ce n’était que la deuxième reconnaissance de ce genre en huit ans.

Suite à l’annonce, le radiodiffuseur public israélien Kan a rapporté lundi soir que l’un des sous-marins israéliens avait transité par le canal de Suez la semaine dernière, avec l’approbation de l’Égypte. Cependant, le rapport Kan a cité «Sources de renseignement arabes» tandis que les Forces de défense israéliennes ont officiellement refusé de commenter.

Les manifestations navales font suite à l’assassinat, le mois dernier, de Mohsen Fakhrizadeh, un scientifique chevronné qui aurait dirigé le programme nucléaire iranien. Téhéran a blâmé Israël pour le coup.

Le commandant du Commandement central américain (CENTCOM), le général Kenneth McKenzie, est actuellement en visite au Moyen-Orient, bien que sa localisation exacte n’ait pas été révélée. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont envoyé deux bombardiers à capacité nucléaire dans la région dans un autre « message » à Téhéran, citant des informations non précisées faisant état d’une menace potentielle d’attaques par des milices soutenues par l’Iran.

Le détroit d’Ormuz est fortement patrouillé par les navires du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iraniens, ce qui a conduit à des affrontements avec les forces navales américaines opérant dans la région dans le passé. L’anniversaire de l’attaque américaine par drone qui a tué le commandant du CGRI, le général Qassem Soleimani, près de Bagdad en janvier, approche également à grands pas.

