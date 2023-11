Un sous-marin nucléaire américain fait une démonstration de force au Moyen-Orient | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le déploiement du sous-marin constitue le dernier renforcement militaire majeur des États-Unis dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

La marine américaine a envoyé un sous-marin lance-missiles au Moyen-Orient.

Cette publication a été révélée par l’armée dans un communiqué dimanche soir. La révélation inhabituelle concernant l’emplacement du navire, capable de lancer des missiles nucléaires, suggère une démonstration de force destinée à tenter de contenir les tensions régionales dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

“Le 5 novembre 2023, un sous-marin de classe Ohio est arrivé dans la zone de responsabilité du Commandement central américain”, a indiqué le Commandement central américain (CENTCOM) sur la plateforme de réseau social X, anciennement Twitter. La zone de commandement central comprend le Moyen-Orient.

Le message de l’unité du ministère de la Défense semblait montrer une image du sous-marin se déplaçant dans le canal de Suez.

Le 5 novembre 2023, un sous-marin de classe Ohio est arrivé dans la zone de responsabilité du Commandement central américain. pic.twitter.com/iDgUFp4enp – Commandement central américain (@CENTCOM) 5 novembre 2023

Depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre entre le Hamas et Israël, le plus proche allié régional des États-Unis, Washington a déplacé d’importants moyens militaires dans la région, notamment deux porte-avions et de nombreux avions de combat.

Il a également annoncé le déploiement d’environ 1 000 soldats américains et l’engagement d’un nombre indéterminé de commandos d’opérations spéciales, qui « conseillent » l’armée israélienne dans ses opérations à Gaza.

En outre, Washington a pris des mesures pour renforcer les défenses de ses alliés du Golfe, avec un système de défense antimissile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) destiné à l’Arabie saoudite et des systèmes de missiles sol-air Patriot qui seront envoyés au Koweït et en Jordanie. , l’Irak, l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, a rapporté le Wall Street Journal.

Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a déclaré que cette intensification visait à dissuader une escalade régionale et à protéger les États-Unis et leurs partenaires.

« Depuis l’attaque terroriste du Hamas, nous avons également été très clairs sur le fait que nous ne voulons pas voir la situation en Israël s’étendre vers un conflit régional plus large », a déclaré Ryder lors d’un point de presse le 24 octobre. « Et comme vous l’avez entendu le président Biden, le secrétaire Austin et d’autres hauts dirigeants américains, notre message à tout pays ou groupe qui envisage d’essayer de profiter de cette situation pour élargir le conflit est le suivant : ne le faites pas. »

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu dimanche pour des entretiens avec les dirigeants régionaux, notamment le président palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée et le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani à Bagdad.

Les moyens militaires américains sont sous le feu nourri des milices alliées à l’Iran en Syrie et en Irak depuis le 7 octobre. Pendant ce temps, ces groupes ont mené des dizaines d’attaques contre des bases américaines, la plus grave blessant 21 militaires américains à al-Tanf. garnison en Syrie et sur la base aérienne d’Al Asad en Irak les 17 et 18 octobre.