Un sous-marin libanais met fin à sa mission après avoir trouvé un bateau de migrants coulé

BEYROUTH (AP) – Un sous-marin libanais a mis fin à sa mission après avoir localisé un bateau transportant des migrants qui a coulé plus tôt cette année dans la mer Méditerranée, mais un équipement plus important est nécessaire pour le retirer, a déclaré lundi un législateur.

Les commentaires du législateur Ashraf Rifi sont intervenus quelques jours après que le sous-marin a trouvé les restes d’au moins 10 migrants qui se sont noyés lorsque leur bateau a coulé en avril au large des côtes du nord du Liban avec environ 30 personnes à bord.

Le bateau, transportant des dizaines de Libanais, Syriens et Palestiniens tentant de migrer par voie maritime vers l’Italie, a coulé à plus de 5 kilomètres du port de Tripoli, à la suite d’un affrontement avec la marine libanaise.

Dix corps ont été retrouvés cette nuit-là, dont celui d’un enfant, tandis que 48 survivants ont été retirés de la Méditerranée. Selon les estimations de la marine, 30 personnes auraient coulé avec le bateau.

“La première partie de la mission a été achevée lorsque le bateau a été localisé”, a déclaré Rifi dans des commentaires diffusés par l’agence de presse nationale. Il a ajouté que pour sortir le bateau, des équipements plus gros et plus puissants sont nécessaires et que le gouvernement devrait poursuivre la mission.

Lundi dernier, le petit engin sous-marin pour trois personnes – un sous-marin Pisces VI – a commencé à rechercher les restes. L’épave a été localisée mercredi, à une profondeur d’environ 450 mètres (environ 1 470 pieds).

Les circonstances du naufrage du navire sont contestées. Les survivants disent que leur bateau a été percuté par la marine libanaise, tandis que l’armée affirme que le bateau des migrants est entré en collision avec un navire de la marine alors qu’il tentait de s’enfuir.

Le naufrage d’avril a été la plus grande tragédie migratoire pour le Liban ces dernières années et a mis le gouvernement sur la défensive à un moment où le pays est en chute libre économique et où la confiance du public dans l’État et ses institutions s’effrite rapidement.

Le Liban compte 6 millions d’habitants, dont 1 million de réfugiés syriens, et est en proie à une grave crise économique depuis fin 2019.

Autrefois pays d’accueil de réfugiés, le Liban est devenu une rampe de lancement pour des migrations dangereuses par voie maritime vers l’Europe.

The Associated Press