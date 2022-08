Un sous-marin libanais met fin à sa mission après avoir trouvé un bateau de migrants coulé

BEYROUTH – Un sous-marin libanais a mis fin à sa mission après avoir localisé un bateau transportant des migrants qui a coulé plus tôt cette année dans la mer Méditerranée, mais un équipement plus important est nécessaire pour le retirer, a déclaré lundi un législateur.

Le bateau, transportant des dizaines de Libanais, Syriens et Palestiniens tentant de migrer par voie maritime vers l’Italie, a coulé à plus de 5 kilomètres du port de Tripoli, à la suite d’un affrontement avec la marine libanaise.

“La première partie de la mission a été achevée lorsque le bateau a été localisé”, a déclaré Rifi dans des commentaires diffusés par l’agence de presse nationale. Il a ajouté que pour sortir le bateau, des équipements plus gros et plus puissants sont nécessaires et que le gouvernement devrait poursuivre la mission.