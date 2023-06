Un sous-marin lance-missiles américain arrive en Corée du Sud, un jour après que la Corée du Nord a repris ses essais de missiles

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les États-Unis ont déployé vendredi un sous-marin à propulsion nucléaire capable de transporter environ 150 missiles Tomahawk en Corée du Sud, un jour après que la Corée du Nord a repris les essais de missiles pour protester contre les exercices de tir réel américano-sud-coréens. .

L’arrivée de l’USS Michigan en Corée du Sud, la première du genre en six ans, fait partie d’un récent accord bilatéral sur l’amélioration de la « visibilité régulière » des actifs stratégiques américains dans la péninsule coréenne en réponse à l’avancée du programme nucléaire nord-coréen, selon South officiels coréens.

Avec le déploiement de l’USS Michigan, les marines américaine et sud-coréenne doivent mener des exercices pour renforcer leurs capacités d’opérations spéciales et leur capacité conjointe à faire face aux menaces nucléaires nord-coréennes croissantes, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué.

Il a déclaré que le sous-marin américain était arrivé dans la ville portuaire de Busan, mais n’a pas précisé combien de temps il resterait dans les eaux sud-coréennes.

L’USS Michigan est l’un des plus gros sous-marins du monde. Le sous-marin à missiles guidés de classe Ohio peut être armé de 150 missiles Tomahawk d’une portée d’environ 2 500 kilomètres (1 550 miles) et est capable de lancer des missions de forces spéciales, selon le communiqué sud-coréen.

Les armées sud-coréenne et américaine ont étendu leurs exercices en réaction à la série provocatrice d’essais de missiles de la Corée du Nord depuis l’année dernière. La Corée du Nord a fait valoir qu’elle avait été forcée d’intensifier les activités de test pour faire face aux exercices militaires élargis de ses rivaux qu’elle considère comme une répétition d’invasion, mais les experts disent que le Nord vise finalement à moderniser son arsenal et à accroître son influence dans une éventuelle diplomatie.

En avril, après leur rencontre à Washington, le président Joe Biden et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol ont convenu que les États-Unis amélioreraient la « visibilité régulière des actifs stratégiques de la péninsule coréenne ». Biden a également déclaré que toute attaque nucléaire nord-coréenne contre les États-Unis ou ses alliés « entraînerait la fin de tout régime » prenant une telle mesure.

Les deux dirigeants ont également annoncé d’autres mesures pour renforcer les capacités de dissuasion conjointes telles que l’amarrage périodique d’un sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques américain en Corée du Sud ; renforcer les exercices d’entraînement conjoints; et la création d’un nouveau groupe consultatif sur le nucléaire. Le sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques n’est pas arrivé en Corée du Sud.

Kim Yo Jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a critiqué les accords du sommet Biden-Yoon, affirmant qu’ils révélaient la « volonté d’action la plus hostile et la plus agressive » des deux pays contre le Nord. Elle a menacé de renforcer davantage les forces nucléaires de son pays.

Jeudi, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée au large de sa côte est, peu de temps après avoir promis de répondre aux exercices de tir entre la Corée du Sud et les États-Unis qui viennent de se terminer près de la frontière lourdement armée des Corées.

Il s’agissait des premiers lancements d’armes du Nord depuis qu’il a tenté de mettre son premier satellite espion en orbite fin mai. Le lancement a échoué lorsque la fusée transportant le satellite espion s’est écrasée dans les eaux au large de la côte ouest de la péninsule coréenne.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré vendredi que des équipes de recherche militaires avaient récupéré ce qu’il croyait faire partie de la fusée nord-coréenne écrasée. Le ministère a publié des photos du cylindre blanc en métal, qui, selon certains experts, aurait été le réservoir de carburant de la fusée.

Hyung-jin Kim et Kim Tong-hyung, Associated Press