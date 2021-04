Un sous-marin indonésien disparu a été retrouvé fissuré sur le fond marin dans les eaux au large de Bali aujourd’hui – et les 53 membres d’équipage sont morts.

Le sous-marin KRI Nanggala-402 a disparu à environ 60 miles au large de Bali tôt mercredi matin.

Le KRI Nanggala-402 effectuait un forage de torpilles dans les eaux au nord de l’île de Bali lorsqu’il a disparu mercredi

Un officier militaire montre des débris qui proviendraient d’un sous-marin de la marine indonésienne KRI Nanggala porté disparu Crédit: EPA

Des membres d’équipage de la patrouille maritime de la marine indonésienne recherchent le sous-marin Crédit: AP

Les équipes de recherche et de sauvetage étaient en mission pour trouver toute trace du sous-marin disparu Crédit: AP

Le sous-marin a disparu près de Bali

« Il y avait des parties du KRI Nanggala 402 – il a été brisé en trois morceaux », a déclaré le chef d’état-major de la marine Yudo Margono.

Le chef militaire indonésien Hadi Tjahjanto, quant à lui, a déclaré aux journalistes que « les 53 membres du personnel à bord sont passés ».

Les autorités ont déclaré avoir reçu des signaux de l’endroit à plus de 800 mètres de profondeur tôt dimanche matin et avoir utilisé un véhicule de sauvetage sous-marin sous-marin fourni par Singapour pour obtenir une confirmation visuelle.

Tjahjanto a déclaré que d’autres pièces du navire avaient été découvertes dimanche, notamment une ancre et des combinaisons de sécurité portées par les membres de l’équipage.

Samedi, la marine avait d’abord déclaré que des fragments du sous-marin, y compris des objets de l’intérieur du navire, avaient été récupérés, mais son emplacement n’avait pas encore été confirmé.

La découverte intervient après la disparition du sous-marin tôt mercredi lors d’exercices d’entraînement aux torpilles en direct au large de l’île de vacances.

Selon le patron de la marine, l’amiral Yudo Margono, les sauveteurs ont trouvé des pièces d’un redresseur de torpille, une bouteille de graisse utilisée pour huiler le périscope et des tapis de prière du sous-marin.

Les équipes de sauvetage ont désespérément cherché le sous-marin manquant avant que les approvisionnements aériens ne s’épuisent, a déclaré le chef d’état-major de la marine.

Six navires de guerre, un hélicoptère et 400 personnes ont été impliqués dans la recherche.

Singapour et la Malaisie ont envoyé des navires, et les États-Unis, l’Australie, la France et l’Allemagne ont offert leur aide.

Le sous-marin de construction allemande avait mené un exercice mais n’a pas réussi à faire rapport et le contact a été perdu, a déclaré la marine.

Selon certains rapports, le contact avec le sous-marin a été perdu après avoir reçu l’autorisation de plonger dans des eaux plus profondes.

Un déversement d’hydrocarbures découvert près de l’endroit où le sous-marin a plongé pourrait indiquer des dommages au réservoir de carburant, ou pourrait également être un signal de l’équipage, a déclaré la marine.

‘PRIER POUR MOI’

Le mari de Berda Asmara, Guntur Ari Prasetyo, 39 ans, devait rentrer chez lui après la mission d’entraînement sous-marin.

« Notre dernière communication remonte à lundi, alors qu’il allait travailler », a déclaré la mère d’un enfant à l’AFP à Surabaya.

«Il a dit ‘priez pour moi que je rentre bientôt à la maison’.

« Il a dit à notre fille de m’écouter et d’étudier dur. »

OXYGÈNE LIMITÉ

Yudo Margono, le chef d’état-major de la marine, a déclaré qu’il y aurait suffisamment d’oxygène pour que les marins puissent durer jusqu’à samedi et que le sous-marin avait été autorisé à être utilisé.

« Le sous-marin a reçu une lettre de faisabilité de la marine », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Il était prêt pour la bataille. »

Il a également déclaré que les autorités avaient trouvé un objet avec une « force magnétique élevée » flottant à une profondeur de 50 à 100 mètres.

Le chef de la marine s’exprimait aux côtés du chef de l’armée indonésienne et de son ministre de la Défense, Prabowo Subianto, lors d’une conférence de presse à Bali un jour après la disparition du sous-marin alors qu’il effectuait un exercice de torpille au nord de l’île.

Le navire de 1395 tonnes a été construit en Allemagne en 1977, selon le ministère de la Défense, et a rejoint la flotte indonésienne en 1981.

Il a subi un réaménagement de deux ans en Corée du Sud qui a été achevé en 2012.

Prabowo a reconnu qu’il était « impératif que nous modernisions notre équipement de défense plus rapidement ».

Il n’a pas laissé entendre qu’il y avait eu des problèmes avec le navire.

Les proches des personnes à bord brandissent des photos d’eux Crédit: AFP

Le chef militaire indonésien Hadi Tjahjanto monte à bord d’un hélicoptère lors de la mission de recherche du sous-marin de la marine indonésienne KRI Nanggala Crédit: AP

Le chef d’état-major de la marine, Yudo Margono, avait précédemment déclaré qu’il y avait suffisamment d’oxygène jusqu’à samedi