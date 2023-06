Un sous-client touristique qualifie sa plongée de 2021 sur le Titanic d ‘«opération kamikaze»

BERLIN (AP) – Alors qu’une recherche internationale se poursuivait pour un navire qui avait disparu après être parti pour l’épave sous-marine du Titanic, un homme qui était l’un des premiers clients de la société submersible a décrit une plongée qu’il a faite sur le site il y a deux ans comme un « opération kamikaze ».

« Il faut être un peu fou pour faire ce genre de choses », a déclaré Arthur Loibl, un homme d’affaires et aventurier à la retraite de 61 ans originaire d’Allemagne.

Loibl a déclaré mercredi à l’Associated Press qu’il avait eu l’idée de voir l’épave du Titanic lors d’un voyage au pôle Sud en 2016. À l’époque, une société russe proposait des plongées pour un demi-million de dollars.

Après qu’OceanGate, basé dans l’État de Washington, a annoncé sa propre opération un an plus tard, il a sauté sur l’occasion, payant 110 000 $ pour une plongée en 2019 qui a échoué lorsque le premier submersible n’a pas survécu aux tests.

Deux ans plus tard, il a entrepris un voyage qui a été couronné de succès, avec le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le plongeur français et expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet et deux hommes d’Angleterre.

« Imaginez un tube métallique de quelques mètres de long avec une feuille de métal pour plancher. Vous ne supportez pas. Vous ne pouvez pas vous agenouiller. Tout le monde est assis les uns à côté des autres ou les uns sur les autres », a déclaré Loibl. « Vous ne pouvez pas être claustrophobe. »

Au cours de la descente et de l’ascension de 2,5 heures, les lumières ont été éteintes pour économiser l’énergie, a-t-il dit, le seul éclairage provenant d’un bâton lumineux fluorescent.

La plongée a été retardée à plusieurs reprises pour résoudre un problème avec la batterie et les poids d’équilibrage. Au total, le voyage a duré 10,5 heures.

Le groupe a eu de la chance et a profité d’une vue imprenable sur l’épave, a déclaré Loibl, contrairement aux visiteurs d’autres plongées qui n’ont pu voir qu’un champ de débris ou, dans certains cas, rien du tout. Certains clients ont perdu des paiements non remboursables après que le mauvais temps ait rendu la descente impossible.

Il a décrit Rush comme un bricoleur qui a essayé de se débrouiller avec ce qui était disponible pour effectuer les plongées, mais avec le recul, a-t-il dit, « c’était un peu douteux ».

« J’étais un peu naïf, en regardant en arrière maintenant », a déclaré Loibl. « C’était une opération kamikaze. »

Le submersible OceanGate transportant Rush, Nargeolet, un aventurier britannique et deux membres d’une famille d’affaires pakistanaise ont disparu dimanche après être partis pour l’épave du célèbre navire, qui a heurté un iceberg et a coulé en 1912, tuant tous sauf environ 700 des quelque 2 200 passagers et équipage.

Des allégations récemment découvertes suggèrent que des avertissements de sécurité importants ont été émis lors du développement du submersible, surnommé le Titan.

Les garde-côtes américains ont mené les recherches. Les avions ont détecté des bruits sous-marins mardi et mercredi, mais les responsables ne savaient pas exactement ce qui les avait causés.

The Associated Press