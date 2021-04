Un homme VILE a été emprisonné pendant une décennie après avoir agressé une adolescente avec de l’alcool et l’avoir violée deux fois.

Adam Malik, 35 ans, a traîné la fille dans sa voiture et l’a conduite dans une maison où il l’a violée lors de deux attaques horribles, ont déclaré les flics.

Adam Malik, 35 ans, de Robey Street, Sheffield est emprisonné depuis 10 ans Crédit: MEN Media

Malik, de Robey Street, Sheffield – surnommé « Johnny » – a été emprisonné vendredi pendant 10 ans après avoir été reconnu coupable de deux chefs de viol.

L’inspecteur en chef-détective Rob Platts de la police du South Yorkshire a déclaré: «Après une enquête incroyablement complexe et prolongée, je suis satisfait des verdicts du jury et de la peine imposée.

« Dans cette enquête particulière, cinq hommes ont déjà été condamnés pour le rôle qu’ils ont joué dans l’exploitation de cette victime entre 2010 et 2012. »

Le juge Michael Slater a déclaré qu’il avait « la plus grande admiration et le plus grand respect » pour la victime, qui, selon les flics, était âgée de 15 ou 16 ans au moment des attentats.

Malik – anciennement Janhead Aslam – a été arrêté à Amsterdam en octobre 2019, mais il n’a pas pu être extradé à temps pour un procès en janvier de l’année dernière.

« RÉSILIENCE INOUBLIABLE »

« Pour cette raison, et ensuite avec les retards causés par Covid-19, la victime a dû attendre jusqu’à présent pour raconter à nouveau des incidents incroyablement traumatisants d’abus et d’exploitation sexuels », a déclaré DCI Platts.

«Heureusement, ce procès met fin à cette enquête, qui a été lancée pour la première fois en mars 2017.

«J’espère que la victime pourra maintenant demander une clôture à la suite des événements horribles qui lui sont arrivés.

« Je voudrais à la fois remercier et féliciter la victime pour sa résilience inébranlable et surtout son courage à continuer de soutenir l’accusation pour obtenir la justice qu’elle mérite vraiment. »

Malik a été condamné à 10 ans de prison pour un chef de viol et à trois ans pour le deuxième chef de viol.

Il a également été giflé de trois mois pour avoir manipulé des biens volés, de six mois pour ne pas comparaître et de 12 mois pour intimidation de témoins.

Toutes les peines seront purgées simultanément.

À l’issue du procès, Malik a été acquitté d’un chef d’accusation de traite d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle.