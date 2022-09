Un souhait simple pour un fan d’Antioch High de 91 ans célébré pendant des décennies de dévotion – Shaw Local

On a demandé à Steve Young ce qu’il attendait le plus lorsqu’il sera honoré lors du match de football du lycée d’Antioche vendredi pour des décennies de dévotion envers les Sequoits.

“Une grande victoire”, a-t-il déclaré. “Cela me ferait vraiment plaisir.”

Vous n’attendriez aucune autre réponse de la part de cet homme de 91 ans, diplômé d’Antioche en 1950, qui a consacré une grande partie de sa vie à soutenir les nombreux programmes sportifs de l’école.

Pour le remercier, Young sera amené sur le terrain de football à la mi-temps du match à domicile de vendredi contre Morris. Il recevra une plaque et sera rejoint par des entraîneurs et des athlètes de divers sports pour une photo de groupe représentant les générations de jeunes hommes et femmes qu’il a observés depuis les coulisses et les gradins.

“Quand ils m’en ont parlé, ça m’a juste bluffé”, a-t-il déclaré. « Je le fais juste pour aider les enfants.

La dévotion de Young a commencé au cours de sa première année à Antioche lorsqu’il a acheté un appareil photo et a pris des photos lors de matchs de football qui ont fini par paraître dans le journal local. Il a participé au saut à la perche pour l’équipe d’athlétisme – s’entraînant dans sa ferme familiale avec une perche en bambou – et est également devenu un gymnaste qualifié. Young a même entraîné la gymnastique et le tir à l’arc à Antioche.

Sa principale contribution, cependant, a été en tant que superfan. Il n’a pas manqué un match de football universitaire depuis 1946, à l’exception des deux années qu’il a passées à réparer des chars après avoir été enrôlé dans l’armée en 1954.

“Je n’avais pas vraiment le choix, j’ai dû donner ces deux ans à l’Oncle Sam”, a-t-il dit en riant.

Young a travaillé pour Johnson Outboard Motors à Waukegan pendant 41 ans et a été photographe pour Lakeland Press pendant 59 ans. Young a élevé trois enfants, a aidé à fonder le Lake County Museum, a constitué une collection de 360 ​​000 pièces amérindiennes et a gagné le nom Potawatomi de Knonozo, qui signifie béni par l’aigle.

Le superfan d’Antioch High School, Steve Young, 91 ans, pose avec des membres de l’équipe de softball des Sequoits, qui a terminé troisième de l’État en classe 3A en 2022. (Fourni par Lori Schuler via Daily Herald)

Pendant tout ce temps, il n’a cessé d’aller aux événements sportifs d’Antioche.

Lori Schuler a pratiqué plusieurs sports à Antioche entre 1994 et 1998. Elle se souvient de Young comme de la «fan silencieuse» participant à plusieurs de ses matchs de softball, de volley-ball et de football.

Maintenant parent d’une fille, Jacey, qui est une lanceuse junior hors pair dans l’équipe de softball des Sequoits, Schuler renoue avec Young à un autre niveau.

“J’ai été surpris de le revoir, mais j’ai fait le lien à 100% qu’il s’agissait de la même personne qui faisait partie de mon expérience au lycée”, a déclaré Schuler. “Je ne savais pas grand-chose de lui quand j’étais au lycée, mais le revoir ces dernières années m’a fait réaliser à quel point il était dévoué.”

Ensuite, il y a les bonbons, pour lesquels il est une légende. Young distribue des crèmes au caramel aux athlètes lorsqu’ils réussissent un bon jeu ou après une grosse victoire. Combien de bonbons ? Young estime qu’il a donné environ 70 000 $ au fil des ans.

“C’est tout naturel pour moi”, a-t-il déclaré. “Juste quelque chose de petit que je peux faire pour eux.”

Bien qu’il soit surtout connu pour ne pas manquer les matchs de football universitaire, Young s’est particulièrement attaché à l’équipe de softball de la saison dernière qui a terminé troisième de l’État dans le tournoi de classe 3A.

Young s’est même rendu à Peoria pour les derniers matchs, distribuant des bonbons à chaque étape. En remerciement du soutien de Young, l’équipe a posé pour des photos avec lui tenant les trophées et lui a remis l’une des médailles décernées à chacun des joueurs et entraîneurs.

“Cela l’a vraiment touché, mais il méritait tellement”, a déclaré Schuler.

Parce que Young est veuf et a une fille dans le Kentucky, un fils dans le Maine et un autre fils au Texas, les membres de la communauté ont pris sur eux de prendre soin de lui.

Bien que rien n’empêchera Young d’être touché alors qu’il marche sur la touche lors de matchs de football – “J’ai probablement été taclé plus de fois que les enfants”, a-t-il plaisanté – ses nombreux amis trouvent d’autres moyens de prêter une fraction du soutien qu’il a donné aux Sequoits.

La cérémonie de vendredi, pensent-ils, est le moins qu’ils puissent faire.

« Il est important pour moi de soutenir ce que font les enfants », a-t-il déclaré. “C’est pourquoi je continue.”

