LE CAIRE (AP) – Des milliers de Soudanais ont assisté mardi aux funérailles d’un homme qui aurait été torturé à mort ce mois-ci dans un centre de détention géré par une force paramilitaire dont les membres appartenaient autrefois à une milice qui, selon des groupes de défense des droits, a commis des crimes de guerre au Darfour .

Bahaa el-Din Nouri, 45 ans, a été arraché le 16 décembre alors qu’il était assis dans un café à Khartoum par des hommes en civil et à bord d’un véhicule sans plaques d’immatriculation. Sa mort a provoqué l’indignation dans tout le Soudan.

Cinq jours plus tard, son corps est apparu à la morgue d’un hôpital de la ville d’Omdurman, juste en face du Nil Bleu depuis Khartoum. La famille a refusé d’emmener le corps pour une inhumation immédiate après avoir vu des signes apparents de coups et de torture, et a demandé une autopsie pour révéler la cause du décès.

Le ministre de la Culture et de l’Information, Faisal Mohammed Saleh, a déclaré que Nouri était mort alors qu’il était interrogé par les Forces de soutien rapide, une force composée d’anciens miliciens Janjaweed qui ont exécuté une répression brutale dans la région du Darfour au Soudan dans les années 2000.

Le procureur Taj al-Ser Ali al-Hebr a déclaré lundi soir que l’autopsie avait confirmé que l’électricien de 42 ans était décédé des suites de blessures liées à la torture et qu’il avait pris «les mesures nécessaires» pour que les personnes impliquées dans la mort de Nouri soient livrées. aux procureurs.

Le puissant général soudanais Mohammed Hamdan Dagalo, commandant des Forces de soutien rapide, a déclaré qu’il avait levé l’immunité pour tous les membres de RSF soupçonnés de permettre à l’enquête des procureurs de se dérouler sans entrave. Dagalo est également le chef adjoint du conseil souverain au pouvoir.

Les RSF n’ont pas motivé la détention de Nouri. Cependant, un rapport du site d’information soudanais Monti-Caroo, qui couvre les activités de RSF, a indiqué qu’il était interrogé sur des allégations d’appartenance à un «groupe terroriste commercialisant des explosifs». Le rapport ne fournit pas de détails supplémentaires.

Mardi, des milliers de Soudanais ont organisé une marche de protestation de la morgue au cimetière pour l’enterrement de Nouri à Khartoum. En chemin, ils se sont arrêtés au siège de RSF à Khartoum et ont crié des chants contre les forces paramilitaires et ont demandé que les suspects soient tenus pour responsables.

La mort de Nouri a déclenché un tollé dans tout le pays. L’Association des professionnels soudanais, qui a contribué à lancer des manifestations de masse qui ont conduit à l’éviction par l’armée de l’autocrate Omar el-Béchir l’année dernière, a appelé à la fermeture de tous les centres de détention gérés par RSF.