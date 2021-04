Un trafiquant de DROGUES qui s’est fait passer pour Conor McGregor a été emprisonné pendant trois ans.

Mark Nye, 34 ans, a été arrêté par des flics, qui ont trouvé des centaines de cartes de visite avec le nom du combattant de l’UFC.

Mark Nye est emprisonné depuis trois ans Crédit: Police de Surrey

Il a essayé de prétendre qu’il était Conor McGregor Crédits: Getty

Nye est détenu après avoir tenté de se débarrasser des drogues de classe A et des deux téléphones portables qu’il avait sur lui.

Il a dit aux officiers que son nom était «Conor» et qu’il avait plusieurs centaines de cartes avec «McGregor Enterprise» au recto et «Best drops in Surrey» au verso.

Nye a utilisé les cartes pour faire face à ses activités de trafic de drogue.

Son cliché le montre avec une barbe de gingembre distinctive similaire à celle portée par le légendaire combattant de l’UFC et ses cheveux coiffés comme lui.

Des agents qui ont analysé les téléphones de Nye et trouvé des centaines de messages concernant son activité de trafic de drogue.

Les cartes de visite utilisées par Nye pour promouvoir son commerce de drogue Crédit: Police de Surrey

Nye a été condamné à Guildford Crown Court le 9 avril après avoir été arrêté par la police de Surrey en février à Stanwell.

La force a déclaré que les agents avaient trouvé une grande quantité d’acide borique, un agent de coupe qui est utilisé par les revendeurs pour couper les médicaments et peut avoir de graves conséquences sur la santé des utilisateurs eux-mêmes.

Les agents ont également trouvé un grand couperet facilement accessible près de son lit.

Le vrai Conor McGregor n’est lui-même pas étranger à la loi.

En 2019, il a plaidé coupable d’avoir frappé un homme âgé dans un pub de Dublin, où il faisait la promotion de sa marque de whisky Proper Twelve et a été condamné à une amende de 860 £.

En 2018, McGregor a attrapé un chariot en métal et l’a jeté, brisant la vitre d’un bus transportant le rival de l’UFC Khabib Nurmagomedov à New York.

Il a ensuite été condamné à cinq jours de travaux d’intérêt général et à suivre des cours de gestion de la colère.