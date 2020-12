La victoire du président élu Joe Biden a défié des « mesures non électorales » cruciales qui ont une « précision à 100% » pour prédire le vainqueur des élections, a déclaré le sondeur.

Patrick Basham, directeur fondateur du Democracy Institute, a déclaré que la victoire de Biden sur Trump n’était « pas statistiquement impossible, mais statistiquement invraisemblable ».

Il a déclaré à Mark Levin de Fox News qu’avec les résultats des élections, « quelque chose de très étrange s’est produit parce que les chiffres ne s’additionnent tout simplement pas ».

Selon Basham, il existe une « douzaine ou plus » de mesures non liées au sondage « ayant un taux de précision de 100% en termes de prédiction du vainqueur de l’élection présidentielle. »

Le sondeur Patrick Basham a déclaré que la victoire de Joe Biden (à gauche) sur le président Trump (à droite) avait défié d’importantes « mesures non liées aux sondages » qui ont une « précision à 100% »

Patrick Basham (photo) a déclaré que la victoire de Biden n’était « pas statistiquement impossible, mais statistiquement invraisemblable »

Les paramètres comprenaient « les tendances d’enregistrement des partis, la façon dont les candidats se sont comportés lors de leurs primaires présidentielles respectives, le nombre de dons individuels, [and] quel enthousiasme chaque candidat a suscité dans les sondages d’opinion ».

Basham a expliqué que Trump avait obtenu de bons résultats avec ces mesures non électorales lors de sa première course à la présidence en 2016 et à nouveau en 2020.

« En 2016, ils ont tous indiqué fermement que Donald Trump gagnerait contre la plupart des sondages publics. C’était encore le cas en 2020 », a déclaré Basham à Levin, animateur de « Live, Liberty & Levin ».

« Donc, si nous devons accepter que Biden ait gagné contre la tendance de toutes ces métriques non-sondages, cela signifie non seulement que l’une de ces métriques était inexacte … pour la première fois, cela signifie que chacune de ces métriques était faux pour la première fois et en même temps que tous les autres.

Basham a noté que la perte de Trump est survenue après qu’elle ait mieux performé dans plusieurs paramètres de vote essentiels par rapport à 2016.

«Si vous regardez les résultats, vous voyez comment Donald Trump a amélioré sa performance nationale par rapport à 2016 de près de 20%. dit Basham.

« Aucun président sortant n’a jamais perdu une candidature à la réélection s’il augmentait ses voix [total]. Obama a perdu trois millions et demi de voix entre 2008 et 2012, mais a tout de même gagné confortablement.

Basham a noté que Trump avait gagné du terrain auprès des minorités, des catholiques et d’autres groupes.

«Si vous regardez ces résultats, vous voyez que Donald Trump a très bien fait, même mieux que quatre ans plus tôt, avec la classe ouvrière blanche», a déclaré Basham.

« Il a tenu bon avec les femmes et les électeurs de banlieue contre toutes les attentes des sondages, a très bien réussi avec les catholiques, a amélioré son vote parmi les électeurs juifs.

« Il a eu la meilleure performance minoritaire pour un républicain depuis Richard Nixon en 1960, se débrouillant si bien avec les Afro-Américains et surtout avec les Hispaniques. »

En parlant sur Fox News, Basham a même déclaré que si 100 observateurs étaient séquestrés le soir des élections et ne voyaient que « la répartition des voix par groupe démographique », Trump était le gagnant.

« 99, au moins sur ces 100 observateurs indépendants et bien informés, diraient bien évidemment Trump », a déclaré Basham à Levin.

Sur la photo: le président américain Donald Trump pointe à la fin d’un rassemblement pour soutenir les candidats républicains au Sénat à l’aéroport régional de Valdosta à Valdosta, en Géorgie

Basham a également évoqué les bulletins de vote par correspondance et par correspondance, que 65 millions d’Américains ont utilisés pour voter cette élection.

Il a parlé d’un «taux de rejet des bulletins de vote par correspondance et par correspondance historiquement bas».

« Les taux de rejet, qui lors des primaires plus tôt cette année étaient bien dans les deux chiffres et qui historiquement ont souvent été très, très élevés dans ces principaux États de swing, ou du moins dans les principaux pays de swing, nous constatons des taux de rejet de moins de 1%, souvent très proche de zéro », a déclaré Basham.

« Compte tenu de l’augmentation du vote par correspondance et du manque d’expérience que la plupart des nouveaux électeurs et de ceux qui effectuent le dépouillement auraient avec ces bulletins de vote, il est peu plausible, pour le dire poliment, que ce chiffre soit aussi bas qu’il l’était.

Vendredi, la campagne de Trump a déposé une plainte en Géorgie qui a appelé à une nouvelle élection présidentielle à l’échelle de l’État et a renforcé les allégations de fraude électorale.

Le procès a rejoint plus de 40 autres contestations judiciaires soulevées par la campagne et les partisans de Trump qui alléguaient une fraude électorale généralisée

La campagne Trump a affirmé dans un communiqué qu’il y avait « littéralement des dizaines de milliers de votes illégaux qui ont été exprimés, comptés et inclus » lors des élections générales de 2020.

« Les irrégularités massives, les erreurs et les fraudes potentielles violent le code électoral de Géorgie, ce qui rend impossible de connaître avec certitude le résultat réel de la course présidentielle en Géorgie », a écrit Ray S.Smith III, avocat principal de la campagne Trump.

Il a également promis que le procès comprendrait des déclarations sous serment de résidents de Géorgie alléguant une fraude.

Les premiers retours ont montré à Biden une avance de plus de 14000 votes sur environ 5 millions de votes. Un premier recomptage manuel a mis la marge de Biden à environ 12500.

L’Associated Press a recensé environ 50 poursuites pour fraude électorale ayant été déposées par la campagne de Trump.