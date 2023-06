Un sondeur de Hong Kong prévoit de limiter les questions sur des sujets sensibles, y compris la répression de Tiananmen

HONG KONG (AP) – L’une des sources les plus réputées de Hong Kong pour les données d’opinion publique limite la portée de son enquête, y compris sur des sujets sensibles tels que la répression de Tiananmen. Le changement, dans la foulée d’une évaluation des risques effectuée par le gouvernement, étoufferait probablement l’accès aux informations montrant les changements dans l’opinion publique envers la ville.

L’Institut de recherche sur l’opinion publique de Hong Kong a annoncé mardi qu’il avait provisoirement décidé d’annuler environ un quart de ses questions d’enquête régulières et d’utiliser environ un tiers des questions restantes uniquement à des fins de référence interne, de recherche universitaire et de services commandés, plutôt que de les publier pour usage public. L’annonce est intervenue deux semaines après l’annulation de la publication de son rapport sur l’anniversaire de la répression par la Chine des manifestations pro-démocratie de 1989 en raison de l’évaluation des risques par le gouvernement de Hong Kong.

Le PDG de l’institut, Robert Chung, a déclaré à l’Associated Press dans une réponse par e-mail mercredi que l’évaluation des risques du gouvernement avait pesé dans la décision.

Lorsque l’institut a examiné son fonctionnement, il a également pris en compte divers facteurs, notamment la demande de données d’opinion, l’évolution historique de la société hongkongaise, le rôle du sondeur dans la promotion de la science et de la démocratie et les risques juridiques, a-t-il déclaré. Dans le cadre des plans qui en résultent, les sujets concernés incluent la répression de Tiananmen le 4 juin 1989, le transfert de la ville à la domination chinoise en 1997, les forces disciplinaires locales et les évaluations des législateurs. Leur plan définitif sera annoncé en juillet.

Les critiques ont déclaré que cette décision serait une grande perte pour Hong Kong, qui était autrefois célèbre pour sa liberté d’expression.

Hong Kong, une ancienne colonie britannique, est revenue sous le contrôle de la Chine en 1997 et s’est vu promettre le droit de conserver ses libertés civiles à l’occidentale pendant 50 ans après la rétrocession. Pendant des décennies, l’institut a suivi le sentiment du public sur des questions telles que la répression de 1989 qui a tué des centaines, voire des milliers de personnes et la façon dont la politique du gouvernement central chinois s’est déroulée dans la ville.

L’institut a déclaré plus tôt qu’il n’avait pas été informé si l’évaluation était liée à la vaste loi sur la sécurité nationale, et qu’il n’avait pas non plus demandé. Ni le gouvernement ni la police n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En janvier 2021, lorsque plus de 50 militants pro-démocratie ont été arrêtés pour subversion dans le cadre de la plus grande répression de la sécurité nationale de la ville à ce jour, la police a également perquisitionné le bureau de l’institut, qui était impliqué dans l’organisation du vote.

Avant de lancer l’institut indépendant, Chung était directeur du programme d’opinion publique à l’Université de Hong Kong, la plus ancienne université de la ville. Au fil des ans, son travail a attiré l’ire des médias et des organisations pro-Pékin. Mais l’institut a continué à poser des questions politiquement sensibles après la promulgation de la loi sur la sécurité. Par exemple, lors de sondages précédents sur la répression de Tiananmen, il a été demandé aux répondants s’ils pensaient que les étudiants de Pékin et le gouvernement central « avaient fait ce qu’il fallait ».

Chung Kim-wah, qui a été directeur général adjoint de l’institut avant de partir pour le Royaume-Uni, a déclaré que ses anciens collègues faisaient des études d’opinion publique depuis environ 30 ans – une rareté dans la ville et cruciale pour l’étude de Hong Kong. histoire et évolution sociale.

Les résultats du sondage ont également été utilisés pour fournir des informations au gouvernement afin qu’il puisse répondre aux opinions du public, et ont servi d’indicateurs des changements de la ville, a déclaré Chung.

« C’est une très grande perte », a-t-il déclaré.