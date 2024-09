Un sondage « surprenant » du New York Times montre que la popularité de Kamala Harris stagne avant le débat

Depuis plus de deux mois, la vice-présidente Kamala Harris mène son parti dans un revirement vertigineux, du désespoir à l’euphorie, de nombreux démocrates estimant qu’elle était exactement le sauveur dont ils avaient besoin pour les délivrer de l’ancien président Donald Trump. Sondage New York Times/Siena College Les résultats publiés lundi confirment que Harris a amélioré la performance du président Joe Biden, tout en montrant que, loin de remporter l’élection, elle reste bloquée dans une égalité avec son rival républicain.

Selon le sondage réalisé auprès des électeurs potentiels contactés par téléphone portable, Trump devance Harris à l’échelle nationale d’un point de pourcentage, à 48-47, dans la marge d’erreur de trois points. Leur position reste largement inchangée par rapport à la précédente dernier sondage Times/Siena prise fin juillet, juste après que Harris ait remplacé Biden à la tête du ticket démocrate, une indication que le soutien à Trump n’a pas faibli malgré une série de mauvais titres et une rhétorique de plus en plus fébrile de l’ancien président.

L’élan de Harris pourrait également être freiné par le fait que 28 % des personnes interrogées ne savent pas trop quoi penser d’elle ou de ses positions, bien que la vice-présidente ait passé plus de deux mois en tant que candidate démocrate présumée ou officielle. Deux tiers de ces électeurs ont déclaré qu’ils étaient impatients d’en savoir plus sur les politiques de Harris, ce qui lui donne au moins une marge de manœuvre potentielle pour accroître son soutien.

Seuls 9 % des sondés ont déclaré qu’ils avaient besoin d’en savoir plus sur Trump, qui est vu d’un mauvais œil et considéré comme « risqué » par une majorité d’électeurs dans le sondage. Mais parmi les électeurs qui ont une opinion sur les deux, Trump a des avantages significatifs : lorsqu’on leur demande quel est leur problème le plus important et quel candidat serait le mieux placé pour le résoudre, les sondés ont préféré Trump à Harris sur tous les plans avec une moyenne de cinq points d’avance, et sur l’économie avec une moyenne de 13 points d’avance. Et près de la moitié des sondés ont déclaré que Harris était trop à gauche sur l’échiquier politique, tandis qu’un tiers seulement a déclaré que Trump était trop à droite.

En outre, Trump est toujours considéré par davantage d’électeurs comme le candidat du « changement », malgré les espoirs démocrates selon lesquels l’entrée de Harris dans la course renverserait le récit – 61 % des répondants ont déclaré que Trump représentait le « changement », tandis que seulement 40 % ont dit la même chose pour Harris, qui, tout en offrant une performance plus fraîche que Biden, s’est présenté sur une base plus large. largement générique Le programme démocrate cible la « classe moyenne » et s’étend à des questions telles que les prix équitables, l’avortement et la défense de la démocratie. Cela aurait pu suffire à lui permettre de regagner le soutien des électeurs démocrates traditionnels comme les femmes, les jeunes et les Latinos, mais le sondage montre qu’elle reste en dessous des niveaux traditionnels de force démocrate.

Le sondage pourrait également donner un aperçu des attaques qui ont fonctionné pour Harris contre Trump. Bien que l’ancien président ait tenté de désavouer publiquement ses liens avec Projet 202571 % des personnes interrogées qui ont entendu parler du projet de politique de droite pensent que Trump essaiera de mettre en œuvre certaines de ses politiques, 63 % d’entre elles déclarant s’y opposer. Les électeurs associent également étroitement Trump aux efforts du Parti républicain pour restreindre ou interdire l’avortement, Harris l’emportant sur cette question parmi les répondants avec 13 points d’avance. Les attaques sur le caractère et la forme physique de Trump, un élément essentiel de ses adversaires politiques depuis 2015, n’ont peut-être pas eu d’effet – près de la moitié des électeurs de Trump interrogés ont déclaré que l’ancien président avait dit quelque chose qu’ils trouvaient offensant mais qu’ils le soutiendraient quand même.

Les résultats du Times/Siena divergent autres enquêtes Les sondages menés jusqu’à présent ce mois-ci ont permis à Emerson, Morning Consult et YouGov d’enregistrer une avance de quatre, trois et deux points pour Harris, respectivement. L’analyste politique du New York Times Nate Cohn a écrit que les résultats du sondage Times/Siena, qui montrent la première avance nationale de Trump depuis environ un mois, étaient « un peu surprenants », mais a également suggéré qu’il pourrait s’agir du premier d’une série de sondages à venir qui montreront un tassement de la course après une première vague d’enthousiasme du parti et des cycles médiatiques largement positifs. Harris, cependant, a une chance de se donner un autre cycle médiatique positif si elle se comporte bien lors du débat présidentiel de mardi soir.