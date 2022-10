Un sondage sur la course au Sénat de Géorgie montre que Warnock est en tête

L’allégation explosive selon laquelle l’espoir anti-avortement du GOP au Sénat, Herschel Walker, a payé l’avortement d’une ex-petite amie a consommé sa campagne au cours de la semaine dernière – mais jusqu’à présent, cela n’a pas donné à son adversaire beaucoup d’élan, un nouveau sondage montré mercredi.

Le rival de Walker, le sénateur sortant démocrate Raphael Warnock de Géorgie, mène toujours 52% à 45%, selon le dernier sondage de l’Université Quinnipiac sur les électeurs probables en Géorgie.

Cet écart est pratiquement inchangé par rapport au mois dernier, lorsque le sondeur a découvert que Warnock menait Walker de 52% à 46%.

Dans l’intervalle, la campagne de Walker a été secouée par une série d’accusations incendiaires découlant d’un Rapport quotidien sur la bête dans lequel une femme anonyme a déclaré que Walker l’avait mise enceinte puis payée pour qu’elle se fasse avorter en 2009.

Walker a nié les rapports qu’il a payés pour l’avortement, qualifiant la réclamation de “mensonge éhonté” et promettant de déposer une plainte en diffamation, ce qu’il n’a pas fait.

La femme, qui reste publiquement anonyme, a été signalée plus tard comme étant la mère de l’un des enfants dont Walker a confirmé qu’il était le sien lors de la campagne électorale. Ancienne star du football, entrepreneur et critique des pères absents, Walker n’avait auparavant reconnu publiquement qu’un seul enfant, son fils adulte Christian Walker. En tant que candidat au Sénat, Walker a appelé à un interdiction totale de l’avortementet il a récemment a dit il a « toujours été pour la vie ».

Le jeune Walker s’en est pris à son père après la publication de l’histoire de The Daily Beast le 3 octobre, le traitant de menteur dans une série de publications en colère sur les réseaux sociaux. Christian Walker a également accusé Herschel d’être violent, négligent et infidèle à sa famille.

La femme a déclaré au New York Times que Walker avait voulu qu’elle se fasse avorter à nouveau lorsqu’elle est tombée enceinte à nouveau en 2011, mais elle a refusé et la relation a pris fin peu de temps après. La femme a également déclaré qu’elle avait dû faire pression sur Walker pour payer le premier avortement, Le Washington Post a rapporté.

Walker avait précédemment déclaré qu’il ne connaissait pas l’identité de la femme, mais a déclaré à ABC News mardi qu’il sait maintenant qui elle est. “Elle ment”, a déclaré Walker à ABC à propos des demandes d’avortement de la femme.

Les dirigeants républicains, dont l’ancien président Donald Trump, se sont ralliés à Walker, dont la course dans l’État clé pourrait décider quel parti contrôle le Sénat américain.

Warnock, quant à lui, est resté silencieux sur le scandale de l’avortement de son adversaire, même si les groupes extérieurs coupent les publicités mettant en lumière le drame familial.

Le dernier sondage de Quinnipiac a interrogé 1 157 électeurs probables de Géorgie entre vendredi et lundi derniers, quelques jours après l’éclatement du scandale de l’avortement. Le sondage comporte une marge d’erreur de plus ou moins 2,9 points de pourcentage.

Le sondage a montré que Warnock a une cote de préférence au-dessus de l’eau, 50% -44%, tandis que 39% ont une opinion favorable de Walker et 55% ont une opinion défavorable de lui.

Les répondants ont également donné à Walker de mauvaises notes sur une série de traits personnels : 57 % ont déclaré qu’il n’était pas honnête, 58 % ont déclaré qu’il n’avait pas de bonnes compétences en leadership et 50 % ont déclaré qu’il ne se souciait pas des résidents moyens de Géorgie.

“Malgré des pénalités répétées contre son honnêteté et son intégrité, Herschel Walker a perdu sept points au 4e quart-temps et a encore un tir contre le titulaire Raphael Warnock dans la course au Sénat de Géorgie”, a déclaré l’analyste des sondages de Quinnipiac, Tim Malloy, dans un communiqué de presse.

Parmi les républicains de l’État de Peach, l’inflation est de loin le principal problème : 73 % d’entre eux l’ont classée comme leur préoccupation la plus urgente, et aucun autre problème n’a recueilli de chiffres à deux chiffres, selon Quinnipiac. Les démocrates, quant à eux, ont classé leur principal problème comme l’avortement, suivi des lois électorales, de la violence armée, des soins de santé, de l’inflation et des inégalités raciales.

L’inflation est également de loin le principal problème des indépendants, dont 42% l’ont mis en premier, selon le sondage.

L’enquête a également révélé que le gouverneur républicain Brian Kemp était virtuellement à égalité avec la challenger démocrate Stacey Abrams, 50%-49%. La RealClearPolitics la moyenne des sondages du concours de gouverneur montre que Kemp mène Abrams par une marge légèrement plus large.