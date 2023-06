Un sondage Sun montre que les députés désemparés n’ont AUCUNE idée de la douleur que les politiques comme Net Zero infligent aux familles britanniques ordinaires

Les politiciens CLUELESS n’ont aucune compréhension de la douleur que des politiques comme Net Zero infligeront au public, montre une enquête accablante.

Un énorme 62% a déclaré à un sondage YouGov pour The Sun que faire baisser les prix est plus important que d’atteindre le statut de neutralité carbone d’ici le milieu de ce siècle.

Un garçon en uniforme scolaire fait exploser une foule écolo à Londres hier Crédit : Agence Story Picture

Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les militants de Just Stop Oil devaient être traités plus durement

Près des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que les ministres devraient donner la priorité au maintien des prix bas plutôt qu’à l’atteinte de Net Zero

Les ministres ont fixé l’ambitieux objectif de 2050 – mais cela signifie une douleur initiale d’ici 2035 pour quiconque remplace sa chaudière et des voitures électriques coûteuses d’ici la fin de cette décennie.

Sur la base des résultats de notre sondage, les députés et leurs pairs ont appelé hier soir à un ralentissement, avertissant que Net Zero risque de rendre la vie « moins gratuite, plus coûteuse et plus misérable ».

Les ménages doivent payer au moins 10 000 £ pour de nouveaux systèmes de chauffage central tels que des pompes à chaleur et une moyenne de 50 000 £ pour une voiture verte.

85% des Britanniques interrogés affirment que les politiciens qui établissent ces règles n’ont aucune idée des pressions financières auxquelles le peuple est confronté.

Plus de la moitié des électeurs qui ont donné au gouvernement leur majorité massive en 2019 ne croient pas que Net Zero puisse être atteint sans rendre la vie plus difficile au public à court d’argent.

Le sondage a révélé que 65% des personnes soutiennent l’idée de Net Zero – avec seulement une personne sur cinq ne soutenant la politique sous aucune forme.

Mais bien qu’il y ait un soutien pour l’initiative verte, les gens ont peu de sympathie pour les militants écologistes tels que Just Stop Oil.

Près de 70% des électeurs disent qu’il n’y a aucune justification pour leurs tactiques de protestation sur les routes lentes et pour empêcher les travailleurs de se déplacer.

Quarante-cinq pour cent pensent que les manifestants de Just Stop Oil sont traités avec trop d’indulgence par les flics.

Et seulement 17% du public pense que le groupe écologiste a été traité trop durement – ​​bien que ce chiffre double à 35% parmi les électeurs travaillistes.

Notre enquête montre également :

LA MOITIÉ des Britanniques disent NON à l’interdiction de 2030 sur les ventes de nouveaux véhicules à essence et diesel qui obligera les conducteurs à passer aux voitures électriques ;

QUARANTE-SEPT pour cent sont opposés à l’interdiction des nouvelles chaudières à gaz prévue en 2035 ;

DEUX TIERS affirment que Just Stop Oil n’a aucune justification pour ruiner la vie des travailleurs en fermant des routes – près de la moitié d’entre eux souhaitant un traitement encore plus sévère ;

QUARANTE-CINQ pour cent ne sont pas d’accord avec les programmes de zones à très faibles émissions qui punissent les conducteurs entrant dans les villes et les villes – tandis que 40 pour cent soutiennent les péages coûteux;

Quarante et un pour cent à 33 pour cent s’opposent à l’augmentation des factures d’énergie pour des programmes verts comme l’hydrogène.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à légiférer pour devenir neutre en carbone d’ici 2050, mais cela signifie des objectifs douloureux dans les années à venir.

La politique a été imaginée dans les derniers jours de la Premiership de Theresa May en 2019 et s’est précipitée à la Chambre des communes.

L’ex-Premier ministre a insisté sur le fait que cela « devrait figurer en tête de l’agenda du gouvernement ».

Mais atteindre l’objectif Net Zero se classe en bas de la liste des plus gros problèmes auxquels sont confrontés les Britanniques aujourd’hui.

La crise du coût de la vie et la flambée des prix sont en tête de leurs préoccupations, suivies de l’augmentation des arriérés du NHS et de la croissance économique atone.

Les taux de criminalité, l’état des écoles britanniques et le fardeau fiscal le plus lourd auquel sont confrontés les travailleurs depuis la guerre ont également battu le virage vert parmi les inquiétudes.

Cependant, le public est plus divisé sur l’opportunité d’interdire de nouveaux forages gaziers et pétroliers en mer du Nord – avec 39% d’approbation et de désapprobation.

Et le grand public est divisé sur la question de savoir si l’un des objectifs Net Zero peut être atteint sans appauvrir les gens.

Plus d’un quart des électeurs ne savent pas ce qui va se passer.

Une écolière reproche aux manifestants de l’avoir mise en retard pour les cours Crédit : Agence Story Picture

Mais les électeurs conservateurs de 2019 sont plus sceptiques – avec 53% d’avertissement, la vie sera rendue plus difficile par la politique du gouvernement.

Et plus de 76% d’entre eux souhaitent que les politiciens placent le prix de la lutte avant ces objectifs.

Hier soir, le député Craig Mckinley, qui dirige le groupe Net Zero Watch, a exigé une « pause » sur ces politiques jusqu’à ce que l’optimisation des ressources pour les contribuables soit assurée.

Il a déclaré: «Chaque mesure – de l’interdiction des voitures à essence et diesel aux activités extrêmes des militants écologistes – est rejetée par le public.

« Le coût est une préoccupation majeure, d’autant plus que la plupart des pays du monde et en particulier les grands émetteurs ne nous suivent pas sur cette voie coûteuse d’être poussés vers de nouvelles technologies qui ne fonctionnent pas. »

Il a déclaré que les élections pourraient être gagnées ou perdues en supprimant Net Zero, avertissant : « Il y a de nouveaux votes disponibles pour nous, les conservateurs, en écoutant le public et en mettant en pause les plans Net Zero indésirables et irréalisables qui rendront la vie moins libre, plus coûteuse et misérable.

Lord Frost, qui a quitté le gouvernement de Boris Johnson en 2021 en partie à cause de Net Zero, a également appelé à un «ralentissement».

Il a déclaré au Sun: « Ce sondage montre clairement que les électeurs ne veulent pas payer plus pour poursuivre des objectifs verts abstraits. »

Mais les ministres vont de l’avant avec un mélange d’interdictions et de hausses d’impôts pour atteindre les objectifs de Net Zero.

La semaine dernière, The Sun a révélé que des responsables du ministère de l’Énergie avaient déclaré à l’industrie qu’ils devaient augmenter les prix des chaudières avant la date limite pour en interdire de nouvelles afin d’inciter les gens à passer à des alternatives vertes.

Cela signifie que les ménages doivent payer 300 £ de plus qu’ils ne le devraient pour une nouvelle chaudière à gaz.

Les fabricants craignent de devoir augmenter les prix pour couvrir les amendes en cas de non-respect des objectifs de vente de pompes à chaleur.

Une chaudière à gaz coûte généralement 2 500 £ tandis que les pompes à chaleur peuvent coûter 13 000 £.

Les entreprises recevront un coup de 5 000 £ pour chaque qu’elles ne vendent pas en dessous d’un objectif.

Hier soir, le secrétaire à la Sécurité énergétique, Grant Shapps, a déclaré: « Il est clair que le public veut que nous nous concentrions sur la réduction de leurs factures, et non sur le plan de cession énergétique du Labour, rédigé par Just Stop Oil, pour interdire le pétrole et le gaz britanniques. »