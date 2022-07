Un sondage suggère que les conservateurs sont plus susceptibles de gagner sous Truss que Sunak

Un nouveau sondage a suggéré que les conservateurs auraient plus de chances de remporter les prochaines élections sous Liz Truss que Rishi Sunak.

Quelque 32% des électeurs – et 58% de ceux qui soutiennent les conservateurs lors des élections générales de 2019 – ont déclaré qu’ils pourraient se voir soutenir les conservateurs sous la direction de l’actuel secrétaire aux Affaires étrangères, contre 28% sous l’ancien chancelier, dont 52% cent des conservateurs de 2019.

Un quart (25%) de ceux qui ont voté conservateur sous la direction de Boris Johnson lors des dernières élections générales ont déclaré qu’ils ne se voyaient pas le faire avec Sunak à la barre, tandis que 19% des conservateurs de 2019 ne soutiendraient pas un parti dirigé par Truss. .

La découverte portera un coup dur à la campagne Sunak, qui a présenté l’éligibilité de son candidat comme un atout clé dans la bataille avec Mme Truss pour les clés du 10 Downing Street.

Dans un discours à Grantham aujourd’hui, alors que les partisans agitaient des pancartes indiquant “Beat Starmer’s Labour”, M. Sunak a déclaré : “Je suis la seule personne qui peut battre le Labour”.

Répondant au nouveau sondage de Redfield et Wilton Strategies, un porte-parole de la campagne Truss a déclaré: «Ce sondage montre que Liz a le plus grand attrait parmi les électeurs du pays, mais est également le meilleur candidat pour maintenir ensemble la coalition conservatrice de 2019 et battre Sir Keir Starmer.

“Elle y parviendra en gouvernant de manière conservatrice, en réduisant les impôts et en permettant aux gens de conserver une plus grande partie de leur argent durement gagné.”

Le sondage mené auprès de 1 500 personnes dans toute la Grande-Bretagne les 20 et 21 juillet a également semblé indiquer que la caractérisation de M. Sunak par Mme Truss en tant que candidat “business as usual” était en train de percer auprès des électeurs.

Quelque 42% des personnes interrogées ont déclaré s’attendre à ce qu’une administration Sunak poursuive une approche politique essentiellement similaire à celle de M. Johnson, contre 34% qui ont dit la même chose à propos de Mme Truss.

Plus d’un tiers (36%) ont déclaré que le poste de Premier ministre de Mme Truss serait “principalement différent” de celui de M. Johnson en termes politiques, contre 30% qui ont déclaré que ce serait le cas sous Sunak.