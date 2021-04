Une écrasante majorité d’électeurs estiment que des mesures sont nécessaires pour empêcher le copinage dans les marchés publics et limiter l’accès des lobbyistes aux ministres et aux fonctionnaires du gouvernement, selon un nouveau sondage.

Et l’enquête pour L’indépendant a constaté que 86 pour cent des électeurs estiment que les politiciens qui mentent devraient perdre leurs fonctions.

Quelque 73% des personnes interrogées ont déclaré que davantage devrait être fait pour empêcher que les contrats soient accordés aux copains politiques et 69% ont déclaré que de meilleurs contrôles pour limiter le lobbying étaient nécessaires, tandis que 86% ont déclaré que les politiciens devraient être plus responsables de leurs actions.

Pendant ce temps, 62% des personnes interrogées ont déclaré que le salaire annuel de 81 932 £ des députés était «trop élevé et devrait être réduit», 27% d’entre eux affirmant qu’il était à peu près au bon niveau et seulement 3% pensant que les députés devraient être payés davantage.

La recherche a été menée par des sondeurs Découvrez maintenant à la suite des révélations sur le lobbying par SMS de David Cameron auprès des ministres au nom de la société de financement en faillite Greensill, la tentative du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane de faire intervenir Boris Johnson dans un projet de rachat de Newcastle United et la promesse WhatsApp du Premier ministre à James Dyson qu’il «réglerait» les problèmes fiscaux du magnat.

conseillé Les organisations caritatives qualifient l’aide britannique de « coup tragique pour les plus marginalisés du monde » David Cameron a fait pression sur le haut fonctionnaire du Trésor au nom de Greensill Boris Johnson News – Live: Cameron a fait pression sur le haut responsable du Trésor au sujet de Greensill alors que le travail demandait une enquête Dyson

Sept enquêtes ont été lancées sur l’affaire Greensill et le Parti travailliste réclame une enquête parlementaire sur les contacts de Boris Johnson avec des personnalités du monde des affaires, tandis que des rapports suggèrent que les responsables de Downing Street ont exprimé leur inquiétude quant au nombre de personnes disposant du numéro de téléphone portable du Premier ministre.

Expert en élections Martin Baxter de Calcul électoral a déclaré que la force du sentiment public sur la question pourrait être un problème pour le gouvernement de M. Johnson, car les chiffres enregistrés étaient «presque hors de l’échelle».

Des inquiétudes ont été enregistrées dans tout l’éventail politique, les partisans conservateurs presque aussi susceptibles que les électeurs des partis d’opposition de dire que des mesures sont nécessaires pour lutter contre le copinage et le lobbying – bien que les conservateurs aient moins tendance à dire qu’ils étaient fortement attachés à la question.

Le niveau d’inquiétude suscité par les problèmes de harcèlement s’est reflété dans le très faible nombre d’électeurs se déclarant satisfaits de la situation actuelle.

Seulement 2% ont déclaré que suffisamment de mesures étaient déjà prises pour empêcher le copinage et 9% étaient neutres sur la question, tandis que 4% ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de resserrer les contrôles sur le lobbying, avec 13% de neutralité.

Seulement 4 pour cent ont dit qu’ils ne pensaient pas que les politiciens devraient perdre leurs fonctions s’ils mentaient et 5 pour cent ont dit qu’il n’était pas nécessaire qu’ils soient tenus plus responsables de leur action.

Le directeur général de Find Out Now, Chris Holbrook, a déclaré: «La question du lobbying a clairement touché un point sensible auprès du grand public.

«Nos recherches suggèrent que cela pourrait devenir un problème sérieux lors des prochaines élections.»

Et M. Baxter a déclaré que le sondage a montré que le public «est très préoccupé par les normes des députés et pense qu’ils sont irresponsables, surpayés et menacés par les copains et les lobbyistes».

Il a averti: «La force du sentiment public pourrait être un problème pour le gouvernement, car certains des chiffres des sondages sont presque hors de l’échelle.»

Le sondage suggère que les personnes âgées sont plus attachées au copinage et à la responsabilité des députés, tandis que les jeunes et les moins bien payés sont plus susceptibles de penser que les salaires de Westminster sont trop élevés.

• Find Out Now a interrogé un échantillon représentatif de 2 000 adultes britanniques en ligne le 21 avril. Find Out Now est membre du British Polling Council et respecte ses règles.