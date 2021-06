Un sondage révèle une augmentation spectaculaire du soutien palestinien au Hamas

Israël a capturé Jérusalem-Est, ainsi que la Cisjordanie et Gaza, lors de la guerre de 1967 et l’a annexée dans un mouvement non reconnu internationalement. Les Palestiniens veulent un État dans les trois territoires, avec Jérusalem-Est pour capitale. Le Hamas, qui est considéré comme une organisation terroriste par Israël et les pays occidentaux, ne reconnaît pas Israël.