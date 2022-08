Un sondage révèle un leader clair pour le prochain Premier ministre britannique

Plus de 60% des conservateurs voteront pour que Liz Truss soit le prochain Premier ministre britannique, selon un sondage

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a une avance de 22 points sur l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak dans la course pour devenir le prochain Premier ministre britannique, selon une enquête de la société de sondage Opinium Research publiée samedi.

Sur 570 membres du Parti conservateur interrogés entre lundi et vendredi de la semaine dernière, 61% ont déclaré qu’ils voteraient pour Truss, tandis que 39% ont soutenu Sunak.

La date limite pour le vote est le 2 septembre et le prochain Premier ministre devrait être annoncé trois jours plus tard.

Le Premier ministre Boris Johnson a démissionné de ses fonctions de chef du parti conservateur le mois dernier après la démission de dizaines de hauts responsables gouvernementaux en désaccord avec sa direction. Johnson dirige maintenant un gouvernement intérimaire, qui sera remplacé après l’élection du nouveau chef du parti.

La bataille pour le poste de Premier ministre se déroule dans un contexte de flambée des prix de l’énergie et d’augmentation globale du coût de la vie au Royaume-Uni. Les deux candidats ont promis de guider la Grande-Bretagne à travers la crise s’ils étaient choisis pour diriger le pays.

“Je me concentre sur le fait que notre économie et notre pays traversent des jours meilleurs en augmentant la taille du gâteau, en augmentant les salaires et en soutenant les emplois pour nous sauver de la misère de la récession”, Truss a écrit dans un éditorial publié dimanche dans le Daily Mail.

«J’ai un plan pour nous aider à traverser cela et m’assurer que ce n’est qu’un hiver difficile. Je veux que ce soit la dernière fois que les gens doivent s’inquiéter de leurs factures », Sunak a déclaré dimanche dans une interview au Sun.

Interrogé sur l’avantage de Truss dans les récents sondages de Times Radio vendredi, Sunak a insisté sur le fait qu’il avait toujours “une chance fantastique de progresser dans cette campagne,” et cela “Beaucoup de gens n’ont pas pris leur décision.”