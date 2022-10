Un sondage révèle que Truss n’a pas réussi à gagner la confiance des électeurs avec un revirement dramatique

Selon un nouveau sondage, moins d’un électeur sur sept (15%) déclare que le revirement dramatique de Liz Truss sur l’impôt sur les sociétés et le limogeage du chancelier Kwasi Kwarteng leur ont donné une plus grande confiance en son leadership.

Plus de la moitié (52%) ont déclaré qu’elle avait raison de limoger sa chancelière à la suite de son mini-budget catastrophique, contre seulement 22% qui ont déclaré qu’elle aurait dû lui permettre de rester.

Mais sept sur 10 (71%) ont déclaré que Mme Truss ne peut plus regagner la confiance du public britannique – dont les deux tiers (65%) de ceux qui ont voté conservateur aux élections générales de 2019.

Plus de quatre fois plus de personnes interrogées par Savanta ComRes ont blâmé Truss que Kwarteng (de 24% à 6%) ​​pour les difficultés économiques actuelles du Royaume-Uni, tandis que les trois cinquièmes (60%) ont déclaré qu’ils étaient également à blâmer.

L’enquête auprès de 1 088 électeurs a été menée dans tout le pays dans les heures qui ont suivi l’éjection de M. Kwarteng.

Plus de deux sur cinq (44%) des personnes interrogées ont déclaré que les actions de Mme Truss aujourd’hui leur avaient donné moins confiance en elle en tant que Premier ministre, contre seulement 15% qui ont déclaré que cela les avait rendus plus confiants en elle.

Deux sur cinq (42%) pensent qu’elle sera évincée de la tête du Parti conservateur cette année, et un tiers (33%) disent que ce sera en 2023.

Commentant les résultats, le directeur de la recherche politique de Savanta, Chris Hopkins, a déclaré: “Juste un autre jour normal dans la politique britannique trouve le pays sous son quatrième chancelier en autant de mois après le limogeage de Kwarteng par Truss.

“Bien que le public pense que c’est la bonne décision, il ne pardonne pas au Premier ministre, et ses décisions d’aujourd’hui semblent n’avoir guère amélioré sa position auprès de l’opinion publique, de ses propres députés ou des marchés.”

“Il semble que Truss ait très peu d’endroits où aller maintenant. Bien qu’elle essaie de s’en sortir, elle a de plus en plus l’impression que son retrait est un cas de ‘quand’ et non de ‘si’.

“Cependant, compte tenu des résultats des sondages conservateurs – notre dernier a montré une avance de 28 points sur les travaillistes – son retrait ne fera qu’intensifier les appels à des élections générales.

“Pour les députés conservateurs en ce moment, c’est comme si les dindes votaient pour Noël.”

– Savanta ComRes a interrogé 1 088 adultes en Grande-Bretagne le 14 octobre.